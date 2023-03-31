Лоран Вокье, председатель регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы Франции, заявил, что нельзя допустить, чтобы игнорировались нарушения Азербайджаном международных прав, как в Армении, Арцахе, так и в Лачинском коридоре. По его словам, необходимо предпринять практические шаги.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Лоран Вокье сказал на пресс-конференции, состоявшейся в представительстве Арцаха в Армении.

Председатель районного совета региона Овернь-Рона-Альпы Франции отметил, что он много лет является другом Армении и Арцаха и обеспокоен ситуацией вокруг Армении и Арцаха.

«В 2019 году мы встречались с представителями Арцаха, и между Арцахом и моим регионом было подписано Соглашение о сотрудничестве. В моем регионе мы заняли политическую позицию по утверждению права Арцаха на независимость, и как следствие этого, на меня и даже на мою семью оказывалось серьезное давление со стороны пантюркистских террористических организаций.

Почему я приехал именно сегодня, потому что прекрасно знаю, что все международное внимание приковано к Украине и что есть большая опасность того, что Армения и Арцах во всем этом будут забыты. Я здесь, чтобы сказать, что мы вас не забываем, вы не одиноки, и мы не должны допустить, чтобы царило умалчивание и игнорировались нарушения международных прав как в Армении, так и в Арцахе, и в Лачинском коридоре», — подчеркнул Лоран Вокье.

Лоран Вокье два дня назад побывал на начальном участке Лачинского коридора, чтобы показать своим соотечественникам, что там нарушается международное право и что 120 000 человек лишены всех самых элементарных прав человека.

«Я был с губернатором Сюника в тот момент, когда ему сообщили, что день назад в том самом месте, где мы находились (село Тех: ред.) произошло продвижение азербайджанских ВС. Я видел это и могу засвидетельствовать нарушение международного права. Я видел азербайджанские флаги, развевающимися на высотах армянских земель. Мне удалось пообщаться с переселенцами из Арцаха, чьи рассказы очень трогательны. Как политик, я обязан действовать и суметь прийти вам на помощь именно в это время», — сказал Лоран Вокье.

Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы сложилась и укоренилась ситуация, в которой не соблюдается международное право. Он сообщил, что вместе с организациями, представляющими армянскую общину Франции, они хотят организовать гуманитарную колонну, и попытаться доставить в Арцах гуманитарную помощь.

«Колонна будет организована при содействии нашего региона и будет под флагом нашего региона. Она подъедет к Лачинскому коридору, и мы потребуем, чтобы ее пропустили в Арцаха. Если колонна пройдет, мы откроем маленькую дверцу надежды, если нет, это даст нам возможность представить этот вопрос международным и европейским организациям, что в очередной раз нарушается международное право, и необходимо принять соответствующие меры», — заключил Лоран Вокье.