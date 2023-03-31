Судьба Арцаха тесно связана с судьбой Сюника, а Сюник — ключ целостности Армении.

Как сообщает «Арменпресс», такое убеждение на пресс-конференции выразил председатель регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье.

«Поэтому мы решили заключить соглашение о сотрудничестве между нашим регионом и Сюникской областью. Соглашение было подписано в очень символичном месте, монастыре Татев. Сотрудничество коснется сферы здравоохранения, сельского хозяйства и образования. Я сказал, что тот, кто нападет на Сюник, нападет на мой регион», — подчеркнул Лоран Вокье.

Призывая к вниманию Франции и международного сообщества, Лоран Вокье отметил:

«Это не спор между двумя государствами, где границы не определены и могут длиться бесконечно, это полное игнорирование прав человека, охраняемых всеми международными конвенциями, это стремление уничтожить нацию, ее культуру, ее историю, ее память. Это, конечно, борьба Армении, борьба Арцаха, но это большая борьба, это борьба за все ценности, которые мы несем. Это борьба за цивилизацию и демократию. Защитить вас, означает защитить все эти ценности».