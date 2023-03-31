Лоран Вокье, председатель регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы Франции, реакцию международного сообщества на азербайджанские зверства не считает адекватной, и видит необходимость санкций против алиевского режима Азербайджана.

Такую позицию Лоран Вокье высказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Арцаха Сергеем Казаряном в Ереване в ответ на вопрос «Арменпресс» о вероятности международных санкций.

«То, что происходит, это ненормально. И реакция международного сообщества не соответствует тому, что здесь происходит. Задам простейший вопрос: после оккупации некоторых территорий Украины, было принято решение, что российский газ не будет закупаться. Неужели азербайджанский газ более приемлем, почему не было последствий случившегося, почему нет санкций против режима Алиева? Я вместе с вами задаюсь этими вопросами, они меня расстраивают в той же степени», — сказал Лоран Вокье.

По его словам, для решения этого вопроса должны быть люди, известные личности, которые возьмут на себя ответственность и встанут на сторону армян и объяснят это многим людям, потому что есть люди, которые просто не понимают сложившейся ситуации.

Лоран Вокье отметил, что в Азербайджане ведется серьезная пропагандистская работа. Он и 40 членов его делегации в рамках визита в Армению побывали в Сюнике. «Мы специально захотели приехать большой делегацией. И все члены моей делегации смогут сказать: я был там, я видел, что происходит, я понял, что там происходит. В те места суверенной территории Армении, где мы находились, уже на следующий день пришли азербайджанские силы и заняли их», — сказал он.

Лоран Вокье выразил свое восхищение народом Арцаха. «Я не знаю другого уголка на планете, где 120 000 человек находятся в полном окружении, я не могу вспомнить ни одного другого уголка в мире, где происходит такое варварство», — заключил он.