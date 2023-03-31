Ситуация в Нагорном Карабахе и Афганистане остается напряженной, создает риски дестабилизации в странах Организации Договора о коллективной безопасности, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Сохраняется напряжённость в кавказском регионе, как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном», — сказал Тасмагамбетов на расширенном совещании руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ в пятницу.

По его словам, из-за рисков, связанных с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, ситуация чревата серьезной дестабилизацией.

«Неспокойно в центрально-азиатском регионе — возрастает опасность проникновения на территорию союзников по ОДКБ экстремистской идеологии и террористических группировок. Особую озабоченность вызывают комплексные угрозы, исходящие с территории Афганистана», — заявил Тасмагамбетов.

Он подчеркнул, что в ОДКБ проводится постоянная работа над совершенствованием механизма противодействия существующим и вновь возникающим вызовам и угрозам.