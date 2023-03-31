Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) постоянно выражает готовность направить миссию на армяно-азербайджанскую границу, исходя из интересов обеспечения безопасности Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил представитель Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов после расширенного совещания руководства ОДКБ, прошедшего в штаб-квартире организации.

«Что касается Кавказского региона коллективной безопасности, то организация всегда готова направить миссию ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу исходя из интересов обеспечения безопасности Армении, а также оказать иную помощь», — цитирует Шувалова ТАСС.

Шувалов добавил, что меры помощи уже включены в проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ, который находится на стадии разработки.