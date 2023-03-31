Азербайджан официально подтвердил участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который состоится в Ереване.

В беседе с «Арменпресс» судья международной категории по тяжелой атлетике Араик Алавердян сообщил, что азербайджанская сторона официально обратилась с просьбой обеспечить безопасность своих спортсменов.

Ранее стало известно, что в чемпионате, который пройдет в Ереване, примут участие 5 азербайджанских тяжелоатлетов.

С 15 по 23 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Столь масштабный турнир в истории независимой Армении в Ереване проводится впервые. Чемпионат Европы является рейтинговым для XXXIII летних Олимпийских игр в Париже 2024 годa. В чемпионате примут участие более 500 спортсменов почти из 40 стран. Общее количество членов делегаций превысит 1000 человек. Официальная церемония открытия чемпионата состоится 14 апреля.