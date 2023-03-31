31 марта под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна было созвано внеочередное расширенное заседание Совета безопасности Арцаха.

«Арменпресс» сообщили об этом в Аппарате президента Арцаха.

Были обсуждены вопросы, связанные с защитой Арцаха, безопасностью населения и обеспечением жизнедеятельности народа в условиях ужесточения блокады со стороны Азербайджана и непрекращающихся провокаций. Выступили госминистр Гурген Нерсисян и министр обороны генерал-лейтенант Камо Варданян.

Президент Арутюнян подчеркнул необходимость тесного и скоординированного сотрудничества военных и гражданских структур, органов государственного управления и местного самоуправления в решении насущных и долгосрочных задач.

В контексте обсуждаемых вопросов президент дал ряд поручений уполномоченным органам.