В долинах республики, в том числе и в Араратской, самая низкая температура ожидается в ночь с 1 на 2 апреля: 0…-2 градуса в воздухе, на поверхности земли: -3… -4 градуса. Сильное похолодание будет на рассвете, с 05:00 до 07:00.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Служба спасения МВД Армении.

В предгорьях республики на высоте 1200-1500 м, где уже цветет абрикос, самая низкая температура воздуха прогнозируется в ночь с 31 марта на 1 апреля: -2…-4 градуса, ночью с 1 по 2 апреля 0…-2 градуса.

Низкая температура в этих районах будет сопровождаться осадками в виде снега вечером 31 марта и ночью 1 апреля.

Днем 31 марта, в ночь на 1 апреля в большинстве районов ожидаются осадки, во второй половине дня 1 и 3 апреля в отдельных районах, 31 и 1 числа в горных и предгорных районах ожидаются осадки. Погода без осадков ожидается в ночь со 2, 3, 4 на 5 апреля. В некоторых районах туманы.

Ветер: северо-западный, с порывами до 4-6 м/с, 31 марта, 2, 5 апреля в отдельных районах ожидается усиление ветра до скорости 15-20 м/с.

Температура воздуха днем ​​31 марта понизится на 6-8 градусов, ночью 1 апреля еще на 3-6 градусов, днем ​​2 и 3-5 апреля на 12-15 градусов.