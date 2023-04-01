31 марта, около 22:50 часов, в юго-восточной приграничной зоне РА, в условиях крайне плохой видимости по ошибке произошла перестрелка между военнослужащими Вооруженных Сил Армении. Выстрелы раздавались и с азербайджанской стороны.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве обороны Армении, после инцидента было обнаружено тело призывника ВС Армении Грачья Араевича Саруханяна — со смертельным огнестрельным ранением. Еще один военнослужащий ранен, но его жизни ничего не угрожает.

Ведется следствие для полного выяснения обстоятельств произошедшего.

Министерство обороны Республики Армения разделяет тяжелую скорбь утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и однополчанам Грачья Саруханяна.