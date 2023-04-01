31 марта Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на восточном и юго-западном направлениях линии соприкосновения, применив стрелковое оружие и гранатометы РПГ-7.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армия обороны Республики Арцах.
В районе села Нахичеваник азербайджанская сторона открыла огонь по мирным жителям, работавшим в саду.
У армянской стороны потерь нет.
О нарушении режима прекращения огня доложили командованию российских миротворческих сил.
По состоянию на 10:00 часов 1 апреля ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная.