31 марта Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на восточном и юго-западном направлениях линии соприкосновения, применив стрелковое оружие и гранатометы РПГ-7.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армия обороны Республики Арцах.

В районе села Нахичеваник азербайджанская сторона открыла огонь по мирным жителям, работавшим в саду.

У армянской стороны потерь нет.

О нарушении режима прекращения огня доложили командованию российских миротворческих сил.

По состоянию на 10:00 часов 1 апреля ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная.