31 марта состоялось дистанционное обсуждение с участием руководителя фракции «Айастан» НС Армении Сейрана Оганяна, депутата Армена Рустамяна, руководителя фракции «Честь имею» Айка Мамиджаняна и секретаря фракции Тиграна Абрамяна с депутатами Национального собрания Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили из Национального Собрания Армении.

В дистанционном обсуждении приняли участие руководитель парламентской фракции «Справедливость» Давид Галстян, сопредседатель партии «Справедливость» Акоп Акопян, секретарь парламентской фракции партии «Демократическая партия Арцаха» Гегам Степанян, председатель партии «Демократическая партия Арцаха» Ашот Гулян, глава парламентской фракции АРФ «Дашнакцутюн» Артур Мосиян, член фракции Давид Ишханян.

Обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Арцахе и существующих вызовов.