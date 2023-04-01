Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Казарян 31 марта принял в Постоянном представительстве Республики Армения в Республике Армения президента региона Овернь-Рона-Альпы Франции Лорана Вокье и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Республики Арцах, стороны обсудили создавшуюся вокруг Арцаха ситуацию, вопросы дальнейших действий и гуманитарных программ.

Лоран Вокье выразил уверенность, что сотрудничество между Арцахом и возглавляемым им регионом отныне будет только углубляться и укрепляться. В свою очередь Сергей Казарян поблагодарил господина Вокиье за его дружеское отношение к Арцаху.

На встрече присутствовали заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Феликс Хачатрян, постоянный представитель Арцаха во Франции Ованнес Геворгян, мэры регионов, должностные лица регионального совета, представители экономических, культурных, образовательных кругов, армянских ассоциаций во Франции, журналисты французских и французско-армянских СМИ

Во второй половине дня Лоран Вокье встретился с жителями Арцаха, вынужденно перемещенными в результате 44-дневной войны и осевшими в Республике Армения, выслушал их проблемы, обсудил ряд вопросов, имеющих юридическое значение.

Далее состоялась совместная пресс-конференция Сергея Казаряна и Лорана Вокье.

Встрече предшествовал двухдневный визит французской делегации в Сюникскую область. Французские официальные лица находились на начальном участке Лачинского коридора и зафиксировали, что единственная дорога в Арцах перекрыта.