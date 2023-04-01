На участке Тех-Корнидзор состоялось совещание с участием представителей Республики Армения и Азербайджанской Республики, проведены работы по корректировке границы, в результате чего ситуация на данном участке значительно улучшилась.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Служба национальной безопасности Республики Армения.

В СНБ также сообщают, что в настоящее время работы продолжаются, о результатах общественность будет проинформирована дополнительно.

Ранее, 30 марта, Служба национальной безопасности РА сообщила, что согласно договоренностей достигнутых в августе 2022 г., с 1 апреля 2023 г. Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, должен был заканчиваться у Корнидзорского моста. С 1 апреля трасса, соединяющая территорию РА с Лачинским коридором, должна проходить по трассе Корнидзор-Тех, только через территорию РА. После августа 2022г. часть дороги, соединяющей Лачинский коридор с Арменией, после Корнидзорского моста снова пересекала территорию Азербайджана.

Этот участок дороги на всем ее протяжении и прилегающая к нему территория контролировались миротворческими силами Российской Федерации.Согласно достигнутым между Арменией и Азербайджаном договоренностям, пограничники двух стран в последние дни марта должны были быть размещены на указанном участке по обе стороны границы.

Разночтения карты появились во время дислоцирования. В некоторых местах азербайджанская сторона, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок, приступила к позиционированию и провела инженерные работы. По подсчетам армянской стороны, таких точек было пять, где азербайджанская сторона находилась на расстоянии от 100 до 300 метров от границы.