Распространяемая в социальных сетях информация о том, будто с сегодняшнего дня соединяющая Арцах с Арменией дорога открыта, не соответствует действительности.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МВД Республики Арцах.

С 12 декабря 2022 года и по сей день Азербайджан вблизи города Шуши перекрыл единственную дорогу жизни, связывающую с внешним миром.

Арцах продолжает оставаться в блокаде уже 111 дней, преодолевая множество трудностей и столкиваясь с гуманитарными проблемами, вызванными закрытием дороги.

На данный момент по дороге Степанакерт-Бердадзор- Корнидзор-Горис возможны лишь гуманитарные поставки в Арцах — благодаря российским миротворцам и Международному комитету Красного Креста.

На данный момент осуществить доставку гуманитарных грузов в Арцах по дороге Степанакерт-Бердадзор-Корнидзор-Горис возможно только силами российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста.

Движение в РА и обратно непредсказуемо опасно, пока в районе Шуши находятся азербайджанские псевдоэкологи и военные.

МВД Республики Арцах призывает не поддаваться ложной информации и следить только за официальными новостями.