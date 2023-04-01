Ереванский метрополитен работает в чрезвычайном режиме, поезда перешли в одностороннее движение.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в мэрии Еревана.

В мэрии напоминают, что 1-го апреля в 14:23 на маршруте от станции Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна «Давид Сасунский» до станции «Зоравар Андраник» произошло обрушение стены бункера ОАО «Ереванская мукомольня».

В результате обрушения камни упали на ходовые линии и сенсорную рейку метрополитена, что сделало невозможным полноценную эксплуатацию метрополитена.

В то же время в мэрии сообщают, что пострадавших в результате обрушения нет.

На данный момент Ереванский метрополитен работает в чрезвычайном режиме

Поезда перешли в одностороннее движение (от станции «Гарегин Нжде» до станции «Давид Сасунский» — по первой линии, затем от станции «Давид Сасунский» по второй линии — до станции «Барекамутюн»).

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За причиненные неудобства мэрия приносит извинения пассажирам.