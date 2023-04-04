3 апреля председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с главой группы дружбы Польша-Армения Радославом Фогелем.

«Арменпресс» об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям Национального собрания Армении.

На встрече было отмечено динамичное развитие отношений между двумя странами.

Председатель НС Армении заметил, что важным форматом в армяно-польских межгосударственных отношениях является межпарламентское сотрудничество, подчеркнув эффективное взаимодействие между дружественными группами двух Парламентов.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся региональной безопасности. Говоря о выборах, которые состоятся в Польше в 2023 году, польские партнеры заверили, что результаты не окажут влияния на вопросы сотрудничества и повестки, которые предстоит реализовать с Арменией, особенно армяно-польского сотрудничества в рамках ЕС. Польские партнеры отметили, что считают Армению членом европейской семьи и следят за шагами, предпринимаемыми в нашей стране.

Стороны придали большое значение и конструктивному взаимодействию парламентских делегаций двух дружественных стран в рамках международных парламентских ассамблей.

Спикер НС особо отметил размещение миссии наблюдателей ЕС на границе с Азербайджаном, которое благоприятно с точки зрения безопасности, обеспечения стабильности в регионе и укрепления доверия на местах. «Мы также знаем, что в середине этого года Польша планирует расширить участие своих наблюдателей в составе миссии, что очень приветствуется нами», — сказал он.

Спикер Национального собрания РА отметил, что Армения привержена мирной повестке дня на Южном Кавказе и надеется, что Азербайджан также будет согласовывать свои действия и риторику с провозглашенной им целью установления мира и сотрудничества в нашем регионе. В этом контексте он упомянул принятую Сенатом Польши резолюцию о блокаде Лачинского коридора, призывающую к немедленному открытию коридора без предварительных условий. «Мы ожидаем, что наши партнеры осудят незаконные и бесчеловечные действия и даже применят санкции против Азербайджана», — сказал Ален Симонян.

Руководитель группы дружбы Польша-Армения передал Алену Симоняну приглашение спикера Сейма Польши Эльжбеты Витек посетить Польшу.