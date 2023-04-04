Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян считает, что Армении не нужно спешить ратифицировать Римский статут.

Как передает Арменпресс, такое мнение Симонян высказал в интервью каналу «Первый информационный».

Спикер Национального Собрания Армении подчеркнул, что вопрос ратификации Римского статута в парламенте не обсуждался, но выразил свое субъективное мнение, что Армении не нужно торопиться в этом вопросе.

Симонян напомнил, что правительство обсудило совместимость Римского статута с Конституцией Армении и в конце 2022 года направило его на заключение в Конституционный суд.

«У нас есть дела о преступлениях против человечности, совершенных во время Геноцида армян и карабахских войн, и это необходимый инструмент для Армении. Но мы всегда держались союзниками и не предпринимали никаких специальных шагов против России», — сказал Симонян, имея в виду дискуссии о возможной ратификации Арменией Римского статута в контексте выдачи Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина.

В этом контексте он назвал абсурдными дискуссии об аресте Владимира Путина со стороны Армении.

«Но разные страны по всему миру… Армения не должна брать на себя это бремя и идти разбираться с ним.Это абсурд, мы всегда вели себя как союзники и были корректны в наших отношениях, что позволяет нам сегодня критиковать некоторые действия России, как минимум нам непонятные. Мы всегда вели себя как правильный союзник и были честны со всеми нашими партнерами. Не надо придумывать какой-то политический контекст», — сказала Симонян.

Он добавил, что российские официальные лица, с которыми он находится в контакте, даже не поднимали этот вопрос, подчеркнув, что в случае с Арменией поднимать такой вопрос неуместно, потому что Армения всегда вела себя достойно, честно, на союзническом уровне — с ОДКБ и всеми прочими международными партнерами, при этом не подчиняя интересы своей страны никаким другим интересам.

Ален Симонян ответил на вопрос: Есть ли риски в скорой ратификации Римского статута? «Это негативный шаг в сторону России, смысл и коэффициент полезного действия которого я не понимаю. Есть много стран, которые его ратифицировали, и Армения не должна быть первопроходцем в этом вопросе.Понятно, что мы недовольны той реакцией и действиями, которые видим со стороны России, и у нас есть много вопросов, которые нам нужно обсудить, но в то же время, по моему субъективному мнению, я не считаю правильным делать такой шагсегодня».