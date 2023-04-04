Премьер-министр Никол Пашинян 3 апреля с рабочим визитом посетил Арагацотнскую область. Прослушав отчетом о деятельности администрации Арагацотнской области в 2022 году, он посетил ряд общин области и ознакомился с ходом реализации программ в разных сферах.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, визит премьер-министра начался с поселков Оганаван и Арташаван общины Аштарак. В поселке Оганаван премьер-министр ознакомился с ходом строительства местной средней школы. Она строится в рамках «Проекта повышения сейсмической безопасности», реализуемого при софинансировании правительства и Азиатского банка развития. Проект запущен в январе 2021 года. Его планируется завершить в сентябре 2023 году. В поселке Арташаван Николу Пашиняну были представлены работы по капитальному ремонту здания местного детского сада и благоустройству дворовой территории, осуществляемые в рамках программы субсидирования. Стоимость проекта составляет около 190 млн драмов, объем софинансирования из государственного бюджета составляет 70 %. Проект будет завершен в этом году.

Никол Пашинян из Аштарака отправился в общину Талин, где на средства государственного бюджета реконструируется общинный медицинский центр. В ходе экскурсии было отмечено, что строительные работы планируется завершить в 2024 году. Общая стоимость проекта составляет 1 млрд 200 млн драмов. Премьер-министр также посетил недавно построенный центральный парк Таллинна, построенный в 2022 году по программе субсидирования. Проект стоимостью более 37 миллионов драмов софинансируется на 35 % из государственного бюджета. Никол Пашинян прогулялся по парку, пообщался с жителями Таллинна и поздравил их с открытием прекрасного парка.

Следующей остановкой премьер-министра стали сельские населенные пункты Гарнаовит и Лусак, где строительство ведется в рамках проекта «Строительство модульных зданий для общеобразовательных школ с малым количеством детей». Завершение проекта запланировано на конец 2023 года. Общая стоимость проекта Гарнаовитской школы составляет около 700 млн драмов, Лусакнина — около 650 млн драмов. Никол Пашинян отметил, что создаваемые инфраструктуры имеют потенциал стать общественными центрами и поручил изучить имеющиеся возможности в этом плане.

Премьер-министр РА в общинах Зовасар и Кармрашен Арагацотнской области почтил память героев, погибших в дни 44-дневной войны, также возложил цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне.

Премьер-министр ознакомился с состоянием участка дороги Неркин Саснашен-Мецадзор, который был благоустроен в рамках «Программы благоустройства дорог, имеющих жизненное значение». В рамках проекта стоимостью около 952 млн драмов была заасфальтирована дорога протяженностью 9,5 км. Никол Пашинян обратил внимание ответственных лиц на необходимость обновления дорожной разметки, отметив, что надлежащее обустройство и содержание также являются важной составляющей дорожного строительства.

Последней остановкой главы правительства в Арагацотнской области стал поселок Арагацаван, где он осмотрел местную скотобойню. Сумма инвестиций ее строительства составила 70 млн драмов, премьеру были представлены условия крупного рогатого скота и возможности инфраструктуры.