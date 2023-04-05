Эти цифры отражают понесенный армянскими беженцами ущерб на момент их исхода из Азербайджанской ССР. Сегодня, с учетом целого ряда политико-экономических факторов, цифры нанесенного армянским беженцам ущерба могут быть значительно выше.

Официальный Баку продолжает активно продвигать на всех международных площадках темы т.н. «азербайджанских беженцев из Армении» и якобы «понесенного ими ущерба», при этом обвиняя Армению в якобы «проведении этнических чисток». Обвинения и угрозы применения силы в случае отказа принять выдвигаемые Баку условия звучат из уст руководителей соседнего террористического государства в адрес и Еревана, и Степанакерта. Однако, стремясь по обыкновению переложить все со своей больной головы на нашу, в проведении агрессивной политики террористическое руководство Азербайджана обвиняет Армению и Арцах.

На протяжении 30 с лишним лет «РА» в своих публикациях приводила многочисленные факты и доказательства преступной политики Азербайджана, который в конце 1980-х (если не уходить в историю начала ХХ века) положил начало как этническим чисткам и актам геноцида в отношении армянского населения бывшей Аз.ССР, так и является автором всех агрессий против Арцаха и Армении. Следствием этого и является появление беженцев — армянских и азербайджанских.

Дабы освежить память апшеронских преступников, а также тех, кто, исходя из собственных политических и геополитических соображений, скажем так, повелся и продолжает вестись на льющееся с Апшерона вранье, мы открываем рубрику, посвященную армянским беженцам, в которой будем освещать не только последние процессы, связанные с ним, но и напоминать о событиях последних десятилетий.

Армянские беженцы имеют право на получение не только материальной и моральной, но и территориальной компенсации — за потерянную родину.

Эксперты, серьезно занимающиеся азербайджано-карабахским конфликтом, знают, что ни в Армении, ни в Карабахе этнических чисток как таковых практически не было. В отличие от Азербайджана, который на мирные митинги в Степанакерте и Ереване в феврале 1988г., связанные с решением внеочередной сессии Нагорно-Карабахского областного Совета народных депутатов «О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР», ответил армянскими погромами — сначала в Сумгаите, потом — по всей территории Азербайджана, в ходе которых были зверски убиты многие тысячи армян, а более 500 тысяч стали беженцами. После этого Азербайджан развязал широкомасштабную военную агрессию против Арцаха и Армении, жертвами которой стало как армянское, так и азербайджанское мирное население.

В отличие от армян Азербайджана, подавляющее большинство азербайджанцев, проживавших на тот период в Армении, имели возможность продать либо обменять свое жилье. Более того, они получили от Армении компенсацию в размере $110 млн. А свыше полумиллиона бежавших из Азербайджана армян, оставивших там все движимое и недвижимое имущество, по сей день не получили никакой компенсации. Тогда как в соответствии с международным правом они имеют право на получение не только материальной и моральной, но и территориальной компенсации — за потерянную родину.

В декабре 2011 г. Сеть гражданского общества (СГО) «Беженцы и международное право» опубликовала приуроченный к Международному дню прав человека доклад «Армянские беженцы из Азербайджана сегодня — характеристика понесенных ими потерь, проблема компенсации морального и материального ущерба». Используемые в докладе статистические данные были почерпнуты частично из открытых официальных источников информации, частично получены в результате проведенной Сетью работы.

Так, отмечая, что, по официальным данным, в результате осуществленных начиная с 1988 г. в Азербайджане этнических чисток и актов геноцида в отношении армянского населения, около 400 тысяч армян прибыли в Армению и Арцах, получив статус беженца, СГО на основе проведенных исследований утверждает, что в действительности число армянских беженцев из Азербайджана составляет более полумиллиона человек. Т.е. по меньшей мере 100 тысяч армян, фактически являющихся беженцами, по каким-то причинам не получили соответствующего статуса.

Эти люди делятся в основном на две группы.

Первую составляют те, кто во время вынужденной депортации из Азербайджана не приехали в Армению или Арцах, а уехали в другие республики, в основном в Россию, а после развала СССР обрели гражданство РФ или какого-либо другого государства.

Вторую — все те фактически ставшие беженцами армяне из Азербайджана, которые, приехав в Армению или Арцах, не зарегистрировались в качестве беженцев и либо обрели гражданство РА, либо уехали в другие страны. «Мы очень приблизительно можем сказать, что в первую группу входят по меньшей мере 70-80 тысяч человек, а во вторую – 25-30 тысяч», — говорится в докладе.

В нем отмечается, что, хотя все эти люди не получили статуса беженца, они фактически являются беженцами, которые по большей части потеряли в Азербайджане свое имущество и денежные вклады, их семьи понесли потери убитыми и раненными и, подвергшись насилию и преследованиям, были вынуждены покинуть дома, построенные их предками.

СГО напоминает, что этнические чистки в Азербайджане носили волнообразный характер. Пики этих волн пришлись на погромы в Сумгаите, Гандзаке (Кировабад) и Баку, депортацию населения Геташенского подрайона и Гадрутского района НКАО, которые произошли в период с февраля 1988 г. до середины 1991 г. Однако и в промежутках между этими пиками ситуация была крайне тревожной — множество граждан армянской национальности, не выдерживая угроз и гонений, вынужденно бежали из Азербайджана. Посему для определения реального объема понесенного азербайджанскими армянами морального и материального ущерба необходимо также провести специальные изыскания по уточнению ущерба, понесенного людьми, которые, осев в Армении и Арцахе, а также в третьих странах, не получили статуса беженца, но фактическими являются таковыми.

На общественном уровне эту работу осуществляет СГО, которой удалось установить связь с обосновавшимися в разных уголках планеты армянами из Азербайджана. Однако для обеспечения эффективности этого процесса Сеть считает необходимым, чтобы Армения и Арцах на государственном уровне разработали и осуществляли соответствующую политику с привлечением ООН и других международных организаций.

В среднем размер только прямого материального ущерба, нанесенного одному армянскому беженцу, составляет около $112 тысяч

Исследование СГО на основе данных, содержащихся в полученных от беженцев анкетах, показывает, что в среднем размер только прямого материального ущерба, нанесенного одному армянскому беженцу, составляет около $112 тысяч. Эта цифра получена в результате обработки 1000 анкет-прошений, отобранных из полученных Сетью 35 тысяч анкет по принципу случайности.

Т.е. только прямой материальный ущерб, нанесенный армянским беженцам, составляет приблизительно $56 млрд.

Отдельный расчет должен быть произведен по части морального ущерба, нанесенного азербайджанским армянам в результате преследований, запугивания, дискриминации по национальному и религиозному признакам. Здесь, прежде всего, необходимо учитывать, что азербайджанские армяне также насильно были лишены своей родины и изгнаны оттуда, и механизм компенсации такого рода ущерба также должен быть найден, при том, что возвращение армян в Баку, Кировабад и в другие населенные пункты, в которых ранее проживало значительное число армян, исключено.

«Жертвой этнических чисток в Азербайджане стали также смешанные армяно-азербайджанские семьи. Царящая в Азербайджане атмосфера дискриминации по национальному признаку оставляла подобным семьям два выхода — либо развод, либо бегство из Азербайджана. Такова была для них цена сохранения семьи. Эти люди в основном отчуждены как от Азербайджана, так и от Армении и не могут ожидать от какой-либо из этих двух стран поддержки в деле востребования компенсации за нанесенный им ущерб», — говорится в докладе.

СГО считает, что было бы правильно, если бы Армения и Арцах взяли на себя защиту попранных прав и этой категории людей, а наши общественные организации постарались бы создать такую атмосферу, которая позволит этим людям рассматривать Армению как доброжелательно настроенное в их отношении государство, гражданами которого при желании могут стать они сами и их дети, и ожидает в этом вопросе поддержки властей Армении и Арцаха, а также действенной помощи международных структур.

Отмечается, что картина нанесенного азербайджанскому армянству материального ущерба будет неполной без учета вопроса приватизации государственного имущества. Известно, что в СССР земля, недра, производственные предприятия, научно-образовательные учреждения являлись общенародной собственностью и управлялись государством.

После развала СССР как в Армении, так и в Азербайджане произошел процесс приватизации общенародной собственности. Беженцы-армяне из Азербайджана, которые на момент развала СССР уже были изгнаны из Азербайджана, не участвовали в осуществленном в Азербайджане процессе приватизации и не получили полагающуюся им часть земельных и производственных активов, которые, если учесть, что армянство составляло 8-10% населения Азербайджана, должны составить по меньшей мере около 7-8% от приватизируемого имущества и других активов. Это означает также, что Азербайджан обязан дать им около 8% земли и приватизированных объектов общенародной собственности, или выплатить стоимости этого имущества в соответствии с нынешними рыночными ценами.

В том же порядке выплаты азербайджанскому армянству должны быть осуществлены из доходов и прибылей не приватизированных в Азербайджане госучреждений, в том числе из Нефтяного фонда АР.

Вопрос обязательной компенсации прямого и косвенного материального ущерба азербайджанскому армянству должны учитывать также все те иностранные компании, а также компании со смешанным капиталом, которые осуществляют на территории Азербайджана коммерческую деятельность, занимаются добычей и экспортом нефти и газа.

Отдельная проблема — вопрос возвращения или компенсации денежных вкладов, оставленных в Азербайджане армянами, ставшими беженцами. По имеющимся у СГО данным, власти Азербайджана намерены законодательно обойти вопрос компенсации денежных вкладов армянских беженцев. «Мы убеждены, что все беженцы, независимо от их национальной принадлежности, должны быть защищены и уверены в том, что власти Арцаха, Азербайджана, Армении и соответствующие международные структуры изыщут пути для решения проблем беженцев, не допуская, чтобы решение этих вопросов основывалось на национальной дискриминации», — говорится в докладе.

Его авторы уверены также, что следует определить, по чьей инициативе начались этнические чистки и была развязана война, вследствие чего сотни тысяч людей были вынуждены покинуть места своего проживания. Государство, которое применило в качестве государственной политики насилие и национальную дискриминацию, должно понести за содеянное моральную, политическую и материальную ответственность.

СГО «Беженцы и международное право” подчеркивает, что власти Армении и Арцаха обязаны взять на себя защиту прав беженцев-армян из Азербайджана и внести в повестку своей деятельности вопрос компенсации понесенного этими людьми ущерба и восстановления их попранных прав, а также ожидает адекватного содействия международных организаций — соответствующих структур ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, СНГ и т.д., выражая готовность в меру своих сил содействовать тому, чтобы в нашем регионе проблемы беженцев были решены, и межнациональные отношения вошли в нормальное русло.

Отметим, что приведенные цифры отражают понесенный армянскими беженцами из Азербайджана ущерб на момент их исхода из Аз. ССР. Очевидно, что сегодня, с учетом целого ряда политико-экономических факторов, цифры нанесенного армянским беженцам ущерба могут быть значительно выше.