Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Швеция-Армения парламента Швеции Бьорном Сёдером.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя визит шведской парламентской делегации в Армению, премьер-министр отметил, что между двумя странами налажены динамично развивающиеся отношения, и Швеция как член ЕС является важным для Армении партнером. Никол Пашинян подчеркнул важность поддержки Швецией повестки реформ, укрепления демократии в Армении и отметил важную роль межпарламентского сотрудничества в углублении двусторонних связей.

Бьорн Сёдер поблагодарил премьер-министра за высокую оценку и отметил, что Швеция также заинтересована в развитии партнерства с Арменией. Представляя членов делегации, он назвал эффективными контакты с армянскими коллегами и поделился подробностями их визита.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках партнерства с Европейским союзом.

Состоялся обмен мнениями о региональных развитиях и вызовах безопасности. В этом контексте двусторонне была подчеркнута важность долгосрочной наблюдательной миссии ЕС. В контексте обеспечения стабильности и мира в регионе была подчеркнута необходимость последовательных усилий международного сообщества.

Депутаты группы дружбы Швеция-Армения подтвердили поддержку демократических реформ в Армении и отметили, что Швеция будет и впредь вносить свой вклад в этот процесс.