Азербайджан, нарушив заранее достигнутую с российскими миротворцами договоренность, запретил группе граждан Арцаха, оставшихся в Армении в результате блокирования Лачинского коридора, возвратиться в Степанакерт.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

«27 гражданских лиц, в том числе старики, дети и инвалиды, разлученные со своими семьями в течение нескольких месяцев, согласно достигнутой с российской стороной договоренности и в сопровождении российских миротворцев, 4 апреля около 15:30 выехали из города Горис Республики Армения, чтобы возвратиться в Степанакерт.

Несмотря на заранее оговоренную договоренность о возвращении граждан Арцаха, агенты азербайджанского правительства, выдающие себя за «экоактивистов», на перекрытом участке трассы Горис-Степанакерт, вблизи Шуши, заблокировали проезд автомобилей российских миротворческих сил, перевозивших мирных жителей. В результате, машины, перевозившие граждан, пробыв в этом районе около 5 часов, после безрезультатных переговоров между российской стороной и азербайджанцами сейчас возвращаются в Горис», — написал Гегам Степанян на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что, по имеющимся данным, некоторые азербайджанцы даже ворвались в одну из ожидающих машин. Во время ожидания и переговоров ухудшилось самочувствие 4 гражданок Арцаха, 3 из них потеряли сознание. В сопровождении российских миротворцев они были доставлены в Республиканский медицинский центр Степанакерта. Остальные 23 человека, возвращаются в Горис.

«С первого же дня 114-дневной блокады азербайджанская сторона заявляла на различных платформах, что дорога открыта для перевозки гражданских лиц и грузов, ставя под сомнение не только обоснованные претензии армянской стороны, но и позиции и заявления многих международных акторов, факт, зафиксированный решением Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года.

Этот случай еще раз доказывает всю суть лживых и сфабрикованных утверждений азербайджанского руководства, очевидную и неприкрытую ложь и ввод в заблуждение международного сообщества.

Более того, разрешая различными путями выезд людей из Арцаха, но запрещая въезд, власти Азербайджана открыто проводят политику этнической чистки, как в очередной раз признал Ильхам Алиев в своем заявлении от 10 января.

Давно уже очевидно, что единственной причиной наглого поведения азербайджанской стороны, невыполнения призывов международного сообщества и решения Международного суда является созданная вседозволенность, пренебрежительное отношение к миротворческой миссии и отсутствие целенаправленных и практических карательных действий со стороны всех заинтересованных международных субъектов.

На данный момент сотни мирных жителей Арцаха, оставшихся в городе Горис и в других населенных пунктах РА лишены возможности воссоединиться со своими семьями. Азербайджанская сторона, пользуясь атмосферой вседозволенности, не сотрудничает по этому вопросу ни с российскими миротворцами, ни с Международным комитетом Красного Креста, ни с другими международными структурами», — написал Омбудсмен Арцаха.

Сообщение по поводу инцидента распространила и Полиция Республики Арцах.

«4 апреля в 23:40 от сотрудников паспортно-визового отдела дежурной части полиции поступило сообщение, что при перевозке гражданских лиц (в том числе женщин, детей и пожилых людей) из города Горис в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев азербайджанцы остановили машину возле города Шуши и запретили их въезд.

В результате инцидента ухудшилось самочувствие 4 женщин из Арцаха.

Миротворцы на машине скорой помощи доставили их в Республиканский медицинский центр.

Подробности происшествия с приложенными фотографиями будут опубликованы позже. В настоящее время проводится проверка», — говорится в сообщении полиции.