3 апреля было опубликовано обращение пяти мандатариев специальных правозащитных процедур ООН к правительству Азербайджана, в котором содержится призыв к незамедлительным шагам по обеспечению свободы и безопасности передвижения по Лачинскому коридору.

Как сообщает «Арменпресс», мандатарии ООН по правам человека в обращении особо отметили, что Лачинский коридор является единственным маршрутом, связывающим Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром и имеющим большое гуманитарное значение. Блокада нарушила доставку продовольствия, медикаментов, топлива и других жизненно важных товаров для 120 000 жителей Нагорного Карабаха. Гуманитарная ситуация усугубляется периодическими перебоями подачи газа. Нарушена работа медицинских учреждений, закрыты учебные заведения.

Мандатрии выразили сильную обеспокоенность тем, что продолжающееся блокирование единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с внешним миром, может привести к тяжелым гуманитарным последствиям для населения и нарушает его основные права.

Сообщение опубликовано от имени Специального докладчика ООН по вопросу о праве на питание, Специального докладчика по правам инвалидов, Специального докладчика по вопросу о праве на образование, Специального докладчика по вопросу о праве на максимально достижимые стандарты физического и психического здоровья и независимого эксперта по вопросам реализации прав пожилых людей.

Полностью сообщение можно прочитать на сайте: https://spcommreports.ohchr.org/