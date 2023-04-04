Сборная Армении по спортивной гимнастике примет участие в чемпионате Европы в составе 5 спортсменов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация гимнастики Армении.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди взрослых пройдет с 11 по 16 апреля в Анталии, Турция. Сборная Армении примет участие в чемпионате в следующем составе: Арутюн Мердинян, Артур Давтян, Ваагн Давтян, Артур Аветисян и Гагик Хачикян.

Гимнастов будут сопровождать тренеры Сос Саркисян и Айк Назарян. В составе судейства будут главные тренеры сборной Армении Акоп Серобян и Артур Гюрджинян.