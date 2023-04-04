Мероприятие пройдет 5-6 апреля в отеле «Alexаnder».

Конференция объединит отельеров, рестораторов, виноделов, фермерские хозяйства, поставщиков товаров и услуг для HoReCa, event-компании и туристические агентства.

В рамках мероприятия выступят профессиональные специалисты гостиничной, ресторанной и туристической индустрии. Конференция обещает стать незаменимой средой для участников в плане получения отраслевых знаний и навыков, а также установления важных деловых знакомств.

Для участников запланированы специальные отраслевые и углубленные курсы о том, что является наиболее актуальными и важными инновациями в сфере сервиса и туризма в мире и в Армении. Участники мероприятия узнают, как повысить эффективность управления бизнесом, запустить новые успешные проекты и внедрить клиентоориентированные механизмы, необходимые для развития бизнеса сферы услуг.

Программа включает «День дискуссий» — участники обсудят с ведущими специалистами отрасли перспективы и актуальные вопросы развития бизнес-отраслей сферы услуг, и «Учебный день», в ходе которого участники могут пройти курс интенсивной практики по бизнес-инструментам и эффективным действиям, получить важные советы и поддержку в управлении бизнесом и решении проблем.

Среди основных спикеров конференции будут шеф-повар и ведущий русской и украинской версий всемирно известного телепроекта «Адская кухня», ресторатор Арам Мнацаканов, генеральный директор «ОТЕЛЬ ALEXANDER» Лазаро Рюмин, основатель «Open mind Business», вице-президент по организации Зимних Олимпийских игр Сочи 2014, ведущий эксперт ЧМ FIFA 2018 Россия, «Формулы 1», FISU студенческих универсиад и других глобальных международных мероприятий, CEO крупнейших федеральных ресторанных сетей РФ, профессор факультета гостеприимства РАНХиГС, основатель и управляющий партнер «Open Mind Business Бюро» Марала Чарыева, директор по персоналу «Ренессанс Капитал» Ламара Петросян и ряд других профессионалов отрасли.

Информационным партнером мероприятия является NEWS.am STYLE.