Государственный драматический театр Гюмри им. В.Аджемяна первого апреля представил политическую сатиру молодого режиссера Артуша Микаеляна «Дом на границе». В отличие от произведения польского писателя С.Мрожека, в постановке Гюмрийского драматического театра финал более оптимистичный. Художественное оформление и костюмы спектакля: Лусине Хачатрян; музыкальное оформление: Артуш Микаелян; роли исполняют: Арсен Сагателян, Нара Сантоян, Вараг Геворкян, Гаянэ Манукян, Асмик Суварян, Аркадий Гарагулян и Валентин Петросян.

Хотя спектакль довольно актуален для Армении, он и очень универсален. Об этом накануне премьеры заявил директор Гюмрийского драматического театра, художественный руководитель Людвиг Арутюнян в ходе пресс-конференции, выразив надежду, что он надолго останется в репертуаре театра. «У нас был очень интересный и насыщенный творческий процесс. Эта пьеса написана в шестидесятые годы, но она очень современна и актуальна: делимитация, демаркация, открытие границы, хотя мы не пытались ее локализовать лишь на Армению, это универсальная тема и касается всех», — заметил постановщик спектакля Артуш Микаелян.

На пресс-конференции речь зашла и о состоявшейся недавно 22-й церемонии вручения премии «Артавазд». С нее аджемяновцы вернулись с пятью наградами: «Лучшая молодая актриса» — Джемма Адамян («Ожидание»); «Лучшая женская роль» — Татев Казарян («Мизери»); «Лучшая молодежная роль» и «Лучшая режиссура» — Гор Маргарян («Мизери» и «Контент»); «Лучший музыкальный композитор» — Нарек COSMOS («Мизери» и «Контент»).

«Год был интересным и значимым, это был год новых идей и новых мыслей, у нас было 4 приглашенных режиссера. Мы должны продолжать в той же логике и в 2023 году, ведь мы завершили театральный год с беспрецедентными результатами — награды в пяти номинациях премии «Артавазд» нас очень радуют и обязывают», — сказал Людвиг Арутюнян, поблагодарив театр и структуры, которые всегда поддерживают театр.

Театр обещает, что и в ближайшее время зрителям скучать не придется. Будут новые режиссеры, новые постановки и новые подходы, не забывая давать возможности и молодым. Будут гастроли, в июне молодой режиссер Артуш Микаелян примет участие в «Чеховском фестивале» и в курсах молодых режиссеров.

«Я придаю большое значение творческой свободе и материалу. Важно, чтобы мы просвещали аудиторию, а не гонялись за ней. Могу сказать, что мы за год сделали пять спектаклей, и ни один из них не был коммерческим», — добавил Людвиг Арутюнян.

«Политика, проводимая театром в последние годы, доказывает, что мы можем не испытывать застоя, даже не покидая город, потому что сотрудничество с разными режиссерами и артистами разных театров становится движущей силой для театра, а также для связи зрителей с театром», — так объяснил успехи театра актер, Заслуженный артист Армении Тигран Габоян.