Российский шоумен армянского происхождения признался NEWS.am STYLE, что получил гражданство Армении.

«Во-первых, раз уж так пошло, я вынужден сказать, как есть. Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы, и вот наконец-то получил», — рассказал он армянским СМИ на презентации проекта первого в своем роде в Армении жилого комплекса «Parajanov Club House».

Шоумен намерен стать одним из первых жителей комплекса.

«Сейчас мне же нужно прописаться где-то», — пошутил он.

Михаил Галустян также ответил на вопрос о том, планирует ли он создавать новые проекты в Армении.

«Я вам честно скажу, сочинский армянский отличается от ереванского армянского. Ереванский армянский, он очень правильный, литературный, сочинский армянский может другой чуть-чуть. Если поймете, тогда можете ждать других проектов. Ну и, конечно, после съемок нужно же куда-то вернуться. Я хочу возвращаться в Parajanov Club House», — сказал шоумен.

Parajanov Club House планируется построить в Ереване близ Разданского ущелья. Он будет представлять собой многоэтажный жилой комплекс с уникальной архитектурой, отличающийся гармоничным сочетанием классических и футуристических решений. Название комплекса также обусловлено близостью к музею выдающегося режиссера армянского происхождения Сергея Параджанова.

Проект разработан Rutsog Invest, основателем которой является предприниматель Рубен Григорян.