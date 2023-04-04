Общественный парк в городе Петах-Тиква, Израиль, переименован в честь известного шансонье Шарля Азнавура. Об этом сообщил Армянский Патриархат Иерусалима.

Отмечено, что решение назвать общественный парк именем Шарля Азнавура было принято единогласно Городским советом Петах-Тивки во главе с мэром Рами Гринперком.

В церемонии открытия приняли участие глава Армянского Патриархата Иерусалима иеромонах Аган Гогчян и иеромонах Вазген Алекян.

На мемориальном камне высечена надпись:

«Шарль Азнавур (1924-2018). Певец, автор-песенник, актер, француз, мировой шансонье, посвятивший свою жизнь родине Армении и удостоенный звания Национального героя. Во время Второй мировой войны семье Азнавурян удалось спасти от истребления десятки еврейских семей».