В Гюмри, в картинной галерее сестер Мариам и Ерануи Асламазян, в канун праздника Святого Воскрешения состоялась торжественная церемония открытия выставки духовных произведений Заслуженного художника Армении Самвела Лачикяна «Таинством Святого Воскрешения».

Следует отметить, что цикл создавался в разные годы начиная с 1995 года.

«Картины этой тематики я начал создавать, когда только уехал в США. Обстоятельство разлуки с Родиной, пребывания в новом для себя мире побудило меня по-новому обратиться к основам нашей духовной веры. Особую силу и заряд придали мне страницы средневековой армянской миниатюры», — отметил, приветствовав гостей, художник, сообщив, что полотно «Христос-спаситель» родилось в дни второй Арцахской войны и последующий период.

Представляя работы брата, искусствовед Левон Лачикян отметил, что они демонстрируются впервые, представляя собой новое прочтение творений средневековых армянских миниатюристов. Одна и та же тема, в зависимости от душевного состояния художника, в разные годы получала различную интерпретацию.

Одно из полотен автора «Тайная вечеря» нашло место в коллекции всемирно известной поп-звезды Майкла Джексона. Работами, объединенными общей рубрикой, автор как бы шлет миру мессидж, неся благую весть не только о чудодейственном Воскрешении, но и возрождении армянской нации.