В Нью-Йорке на Таймс-сквер 23 апреля в 13:30 пройдет мероприятие, посвященное 108-й годовщине Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», основными спикерами мероприятия будут Дэвид Л. Филлипс, директор программы строительства мира Института изучения прав человека Колумбийского университета и постоянный представитель Нагорно-Карабахской Республики в США Роберт Аветисян.

Это мероприятие вот уже 39 лет организует организация «Рыцари и дочери Вардананц». На нем спикеру Дэвиду Л. Филлипсу будет вручена гуманитарная премия.

На мероприятии выступят официальные лица, ансамбль «Надежда» вместе с учащимися армянской дневной школы Святых мучеников и Бруклинской армянской школы.

Вместе с церемонией поминовения жертв Геноцида армян на Таймс-Сквер «Рыцари и дочери Вардананц» проведут ежегодный конкурс студенческих сочинений, который дает возможность армянской молодежи выразить свое отношение к вопросу осведомленности о геноциде и правах человека.

В сообщении о мероприятии напоминается, что и Палата представителей США, и Сенат США в 2019 году единогласно заявили о признании Геноцида армян США, после чего 24 апреля 2021 года Геноцид армян признал президент Джо Байден.

Ежегодное мероприятие в память о Геноциде армян на Таймс-сквер спонсируется организацией «Рыцари и дочери Вардананц», также Армянским всеобщим благотворительным союзом, Армянской ассамблеей Америки, Культурным обществом «Текеян», Союзом армянских адвокатов и Армянской евангелической ассоциацией Америки. В число организаций-участников входят Епархия Армянской церкви, Армянская евангелическая церковь, Армянская католическая епархия, Нью-Йоркский офис Армянской сети Америки, Скауты всеобщего союза Нью-Йорка и Нью-Джерси, Союз молодежи АРФД и национальные молодежные организации Армении.