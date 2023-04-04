Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян в Бухаресте встретился с вице-президентом Палаты депутатов Румынии Василом Даниэлем Сучиу.

«Арменпресс» сообщили об этом в МИД Армении.

Собеседники обсудили вопросы активизации парламентских связей между двумя странами, организации периодических взаимных визитов. Обе стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между Арменией и Румынией на основе исторической и культурной общности двух народов и имеющегося потенциала.

После встречи в Палате депутатов состоялось открытие выставки, посвященной известному румынскому деятелю, генералу армянского происхождения Акопу Задику (Jacob Zadik). В ходе мероприятия выступили депутат Парламента Румынии, председатель группы национальных меньшинств Варужан Памбукчян и первый вице-президент Союза писателей Румынии, президент Союза армян Румынии Варужан Восканян. Был отмечен вклад представителей армянской общины в общественно-политическую, научно-образовательную и культурную жизнь Румынии в разные периоды, одним из ярких примеров чего является и деятельность генерала Акопа Задика, получившая высокую оценку Румынии и других стран.

16 декабря 2019 года на торжественном приеме, устроенном в Палате депутатов Румынии по случаю столетия Союза армян Румынии, Союз армян Румынии подарил Парламенту Румынии хачкар, который находится в одном из залов Парламента, в знак многовековой армяно-румынской дружбы.