Первый президент Армении Левон Тер-Петросян обратился к недавнему инциденту со спикером Парламента Армении Аленом Симоняном.

«Арменпресс» полностью представляет обращение первого президента Армении.

«Сколько я ни пытался сдержать себя, не смог перестать думать об отвратительном происшествии, которое произошло два дня назад. Молодой человек увидел на улице спикера НС Армении Алена Симоняна в окружении телохранителей и громко назвал его «предателем». Симонян, спокойно прорвав цепь телохранителей, подошел к молодому человеку и плюнул ему в лицо, о чем, кстати, он сам с гордостью подтвердил в своих пояснениях после случившегося.

Слово плевать (кроме как в области медицины) само по себе вульгарно и не вполне прилично, когда его употребляют даже в бытовых спорах. Но когда оно исходит из уст одного из высших государственных деятелей, особенно когда оно переходит и в конкретное действие, то это уже конец государства.

Что же касается слова предатель, то это не бытовая ругань и не личное оскорбление, а чисто политическая оценка, которой следует противопоставить не пошлую речь или плевок, а правильный и разумный ответ, тем более что власть обладает неограниченными средствами информации и пропаганды.

В мире не было лидера более или менее демократического государства, которого не заклеймили бы его политические оппоненты словом предатель. Это может показаться удивительным, но я припоминаю, что в свое время даже такие видные президенты США объявлялись их политическими противниками предателями. Рузвельт за уступку стран Восточной Европы Советскому Союзу, Трумэн за то, что не помешал коммунистизации Китая, и Клинтон за то, что ослабил военную мощь своей страны из-за ухаживаний за Россией. Никто из них не плевал в лицо тем, кто заклеймил их предателями, но лично или через своих сторонников на все подобные обвинения они возражали вескими аргументами.

Теперь вернемся к непростительному поступку небезызвестного Алена Симоняна, главы единственной инстанции, наделенной первичным мандатом Армении. Кстати, слово «непростительный» в данном случае не просто слово, под ним подразумевается, что Национальное собрание, и, в первую очередь, его фракция «Гражданский договор», чтобы не потерять кредит народа, обязано инициировать вопрос об увольнении Алена Симоняна. Я нисколько не преувеличиваю, его поступок — это самый большой ущерб, нанесенный репутации нашей государственности, устранить который можно только ценой его отстранения от должности. Только так можно восстановить честь нашего народа перед международным сообществом.

Призываю все средства массовой информации распространить эту статью, а все наше общество, политические силы присоединиться к этой инициативе, и вовсе не путем массовых мероприятий, демонстраций, шествий, а законным путем».

2 апреля инцидент произошел и между спикером НС Аленом Симоняном и депутатом АРФД Кареном Мкртчяном. Карен Мкртчян заявил в прямом эфире, что, увидев спикера НС Алена Симоняна, назвал его «предателем», после чего Ален Симонян, по словам Мкртчяна, приказал охранникам схватить его за руки и плюнул ему в лицо. Позже Ален Симонян дал разъяснения по поводу случившегося, заявив, что Карен Мкртчян оскорбил его. Позже и Карен Мкртчян вышел в эфир и рассказал, что произошло.