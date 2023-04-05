Минул 115-й день блокады азербайджанцами Лачинского коридора — единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и с внешним миром. 120-тысячное армянское население Нагорного Карабаха фактически находится в плену у государства, являющегося членом ООН, Совета Европы и многих других международных организаций.

Как и предвидели иностранные политические деятели (и не только они), аналитики блокадой Лачинского коридора начнется гуманитарный кризис, который плавно перейдет в гуманитарную катастрофу.

Ныне в Нагорном Карабахе именно гуманитарная катастрофа в буквальном смысле — введена карточная система на продукты питания и товары первой необходимости, остро не хватает медикаментов. И поскольку взамен прежних 44 тысяч тонн продуктов питания и товаров первой необходимости ныне доставляется всего 3800 тонн — цены на них, естественно, взлетели. Доставка, равно как и транспортировка тяжело больных в Армению, происходит исключительно при посредничестве российского миротворческого контингента и Международного Красного Креста.

В Нагорном Карабахе продолжаются веерные отключения электроэнергии (по вине Азербайджана поставляемые из Армении газ и электроэнергия также не достигают местного армянского населения).

Впоследствии начатой в декабре прошлого года блокады около 4 тысяч человек не могут возвратиться домой — не реализуется декларированный демократическими странами принцип воссоединения семей, закрывается частный сектор, десятки тысяч людей лишились работы и средств существования.

За сухими цифрами статистики — трагедии людей, и вина за все это ложится на международные организации и государства, участвующие якобы в процессе мирного урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Как объяснит карабахский армянин своему ребенку, что если он сегодня не ходит в школу, голодный, живет без света и тепла, боится бомбардировок и обстрелов, а папа и мама потеряли работу, кому-то в мире очень нужно, чтобы он, его друзья (некоторые из которых уже погибли по пути в школу или сидя дома), пострадали, ибо решается геополитический вопрос — кто кого вытеснит из региона, исполнится ли мечта неких международных центров относительно Великого Турана и ослабления Армении, чтобы навсегда был предан забвению факт Геноцида армян в Османской Турции.

Ребенок не поймет. Он хочет кушать, учиться, жить, не боясь бомбардировок. Одним словом — так, как живут дети и внуки всех тех, кто устроил этот кошмар у нас дома, тайком или неприкрыто поддерживая Азербайджан оружием, военными специалистами и даже арабскими наемниками-головорезами.

В итоге преступления обнаглевшего Азербайджана доказывают, что любой статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана равносилен этнической чистке и геноциду армян горной республики. Следовательно, право на самоопределение в контексте решения Карабахского конфликта равно праву людей жить на своей родине.

И еще. Всего за одну неделю в конце марта Азербайджан нарушил в Нагорном Карабахе режим прекращения огня четыре раза. Иначе говоря, делает все, чтобы местное население не имело возможности заниматься сельскохозяйственными работами. Чем не гуманитарная катастрофа?

Недавно Армению посетил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, после визита опубликовавший статью, в которой подчеркнул: «Мы должны ясно дать понять, что президент Азербайджана Ильхам Алиев столкнется с последствиями, если продолжит игнорировать обязательное решение Международного суда».

Об обязательном выполнении вердикта Международного суда ООН уже высказались европейские чиновники разного уровня. На днях об этом заявил и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску — после встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Министр Мирзоян напомнил об адресных призывах и требованиях международных органов, а также о решении Международного суда, которое обязывает Азербайджан предпринять все необходимые шаги для обеспечения передвижения по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

А Ауреску заявил, что Румыния — одна из стран, решительно поддерживающих Международный суд и международное правосудие. Уважение к международному праву воплощено в основной концепции внешней политики Румынии. Преимущества обращения к международному правосудию, по его мнению, очевидны. И добавил, что Международный суд, безусловно, очень ценный инструмент для разрешения любого спора.

Одним словом, Румыния также поддерживает признание обязательной юрисдикции Международного суда — признание решений суда в качестве обязательного акта.

«Для нас Международный суд имеет большое значение. И мы поддерживаем обращение в Международный суд для разрешения всех споров», — сказал Богдан Ауреску.

Что касается весьма справедливой мысли господина Расмуссена о том, что Алиев столкнется с последствиями, если продолжит игнорировать обязательное решение Международного суда, то последствия, естественно, могут быть только в виде санкций, ибо государства и международные организации какую-либо страну могут и наказывают санкциями.

Было бы хорошо услышать в эти дни и мнение о происходящем, в частности, блокаде Лачинского коридора, также аккредитованных в Армении диппредставительств, особенно стран с богатыми демократическими традициями. Это будет не вмешательством во внутренние дела страны (хотя всего несколько лет назад еще как вмешивались), а лишь еще одним дополнительным мессиджем миру, тем более, что, по словам господина Расмуссена, нельзя исключить возобновления нападения Азербайджана на Армению в ближайшие месяцы. Оценка четкая — нападения Азербайджана на Армению: четко указано, кто агрессор.

Думается, заявление господина Расмуссена — первый тревожный звонок для Алиева. Ведь не просто так экс-генсек НАТО посетил Армению, а затем сделал весьма прозрачное заявление. Очевидно, двойная игра Алиева уже порядком надоела многим.

А вот кто первым применит санкции, будут они в виде экономического пакета или об ответственности лично Алиева за невыполнение вердикта Международного суда — подождем и обязательно увидим.