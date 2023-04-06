Самая ранняя полная запись концерта группы The Beatles в Великобритании 60-летней давности обнародована вещательной корпорацией BBC.

Согласно распространенному сообщению, она была сделана 4 апреля 1963 года 15-летним школьником Джоном Блумфилдом во время выступления рок-группы в частном интернате «Стоу» (графство Бакингемшир).

Джон Блумфилд отправил запись в программу Front Row радиостанции BBC.

Пол Маккартни, Ринго Старр, Джон Леннон и Джордж Харрисон приехали в учебное заведение по просьбе ученика Дэвида Мурса, представителя семьи бизнесменов, который написал письмо-приглашение менеджеру ливерпульской четверки Брайану Эпстайну. По словам Блумфилда, он записал выступление на свой новый бобинный магнитофон. «Тогда я моментально повзрослел. Наверное, вы подумаете, что я преувеличиваю, но в тот момент я понял, что это нечто, это совершенно с другой планеты», — сказал Блумфилд BBC.

Незадолго до концерта в школе, 22 марта 1963 года, вышел дебютный студийный альбом The Beatles «Please, Please Me», композиции из которого были исполнены в интернате.

На записи хорошо слышна музыка, нет помех и посторонних шумов, присущих другим концертам группы. Блумфилд вспоминает, что после концерта музыкантов отвели в школьную столовую, а затем провели в комнату Блумфилда в общежитии.

3 апреля часть записи концерта прозвучала на радио BBC.

По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles — исторический лидер как в Великобритании, так и в США.

Группа стала обладательницей 10 премий Grammy, а журнал Time включил ее участников в число самых влиятельных персон ХХ века. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен.

Число реализованных в мире копий альбомов ливерпульской четверки превысило 600 млн. Группа просуществовала с 1960-го по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четверых музыкантов начал собственную карьеру. Сейчас из битлов живы Пол Маккартни и Ринго Старр. Джон Леннон был застрелен фанатом в 1980 году в Нью-Йорке, Джордж Харрисон скончался в 2001 году после длительной борьбы с раком.