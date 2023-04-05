Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6-7 апреля посетит с визитом Турцию по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу для участия в переговорах по широкому спектру тем двусторонней и международной повестки дня.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в рамках визита планируется детально проработать вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, в том числе возобновления отношений между Арменией и Турцией, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления региона.