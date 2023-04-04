За январь-март 2023 года Комитет государственных доходов Армении получил 461,4 млрд драмов налоговых поступлений и государственных пошлин, что на 60,8 млрд драмов, или на 15,2% больше показателя того же периода предыдущего года. За первый квартал 2023 года налоговые поступления и госпошлины больше утвержденного программного показателя на 14,4 млрд драмов или 3,2%.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и общественных связей КГД, в январе-марте 2023 года налогоплательщикам и физическим лицам было возвращено около 93,5 млрд драмов, что на 42,2 млрд драмов или на 82,2% больше показателя за тот же период прошлого года.