Постоянная комиссия по защите прав человека и общественным вопросам Национального собрания Армении на должность Омбудсмена утвердила кандидатуру Анаит Манасян, представленную фракцией “Гражданский договор”.
Как сообщает «Арменпресс», за кандидатуру Анаит Манасян проголосовали 4 депутата, за кандидатуру Эдгара Казаряна, представленную оппозиционными фракциями «Айастан» и «Честь имею», проголосовал 1 депутат.
Кандидатура Манасяна будет обсуждена на пленарном заседании НС.
Обсуждение кандидатуры Эдгара Казаряна в комиссии прошло в накаленной обстановке.