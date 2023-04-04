Постоянная комиссия по защите прав человека и общественным вопросам Национального собрания Армении на должность Омбудсмена утвердила кандидатуру Анаит Манасян, представленную фракцией “Гражданский договор”.

Как сообщает «Арменпресс», за кандидатуру Анаит Манасян проголосовали 4 депутата, за кандидатуру Эдгара Казаряна, представленную оппозиционными фракциями «Айастан» и «Честь имею», проголосовал 1 депутат.

Кандидатура Манасяна будет обсуждена на пленарном заседании НС.

Обсуждение кандидатуры Эдгара Казаряна в комиссии прошло в накаленной обстановке.