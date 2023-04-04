4 апреля председатель НС Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем комиссии по внешним связям Национального совета Словакии Мариана Кэри.

Ален Симонян отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Словакией, и наша страна заинтересована в расширении сотрудничества со Словакией во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Обращаясь к председателю комиссии, спикер НС отметил его личный вклад в принятие двух резолюций по нагорно-карабахскому конфликту в Парламенте Словакии в 2020 и 2021 годах. В этих резолюциях содержатся важные требования к Азербайджану: освободить армянских военнопленных, защитить армянское культурное наследие на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Говоря о межпарламентском сотрудничестве Армения-Словакия, стороны выразили уверенность, что правительство, сформированное после парламентских выборов в Словакии в этом году, будет и впредь активно способствовать развитию отношений между Арменией и Словакией.

Как сообщает «Арменпресс», спикер НС Армении отметил, что ждет предстоящего визита спикера Парламента Словакии в Армению.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с ситуацией безопасности в регионе, вопросы кризиса Лачинского коридора и прав армян Арцаха.

«У Армении нет территориальных претензий к своим соседям. Несмотря на все трудности, мы встали на путь демократии и по-прежнему привержены нашей программе достижения мира. Мы тверды в своем выборе и рассчитываем на содействие наших международных партнеров», — сказал председатель НС Армении.

Мариан Кэри отметил, что в период конфликтов и незавершенных войн малые страны должны поддерживать друг друга. Он заявил, что достижения армянской демократии, еще больше укрепившиеся в результате последних выборов, не вызывают сомнений. Он подчеркнул, что они хорошо информированы о лачинском кризисе и могут однозначно сказать, что дело вовсе не в экологах, как изначально пыталась представить азербайджанская сторона, и выразил готовность проявить последовательность в содействии решению вопроса.