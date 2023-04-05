Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля посетил Ереванский коньячный завод.

«Арменпресс» сообщили об этом в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Председатель Совета директоров завода Ара Григорян представил президенту реформы и инициативы, направленные на промышленное усиление завода и расширение объемов производства, произведенные за последние годы. Ара Григорян отметил важность получения высокого качества в результате сочетания современных передовых технологий и лучших традиций коньячного дела.

В ходе визита Ваагн Хачатурян осмотрел завод и посетил музей «АРАРАТ» Ереванского коньячного завода, где ознакомился с историей армянского коньяка «АРАРАТ». В президентском зале музея Президент Республики принял участие в церемонии закладки его именной бочки и поставил на бочке свою подпись.

Президент Ваагн Хачатурян также посетил сокровищницу Ереванского коньячного завода, где хранится эксклюзивная коллекция коньяков «АРАРАТ» от первых образцов начала прошлого века до наших дней, и сделал запись в Книге отзывов именитых гостей музея.