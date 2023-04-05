Прошедший 2022 год был наполнен изменениями в мировой экономике: затянувшаяся эпидемическая ситуация, украинский кризис, радикальное повышение процентных ставок Федеральной резервной системы, глобальная инфляция, энергетический и продовольственный кризисы и т.д. Взаимные столкновения «черных лебедей» и «серых носорогов» бросили «лодку» мировой экономики в поток встречных ветров, после чего путь восстановления был наполнен рискованными обстоятельствами.

Не так давно Всемирный банк опубликовал свой последний доклад под названием «Глобальные экономические перспективы», в котором прогнозировалось снижение глобального экономического роста до 1,7% в 2023 году, что на 1,3 процентных пункта ниже прогноза июня прошлого года. Мировой экономический рост замедляется, приближаясь к опасному порогу рецессии.

Сопротивляясь внешней среде, полной сильных «ветров и волн», экономика Китая прочно стоит на переднем крае, неуклонно движется вперед, добиваясь устойчивого прогресса, сохраняя основы для долгосрочного улучшения, вступая в новый этап развития. Китай создает условия для того, чтобы мировая экономика, пройдя сквозь «туман», вышла на более высокий уровень развития, внушала доверие и открывала новые возможности развития для всех стран мира, в том числе и для Армении.

1. Экономические достижения Китая в 2022 году

В 2022 году, несмотря на воздействие многих неожиданных факторов внутри и за пределами страны, Китай стабилизировал макроэкономику, экономическая мощь вышла на новый уровень, стабилизировались занятость и инфляция, продолжился рост добровольного импульса, расширилась политика открытости на высоком уровне, демонстрируя следующие характеристики:

Общее восхождение. Бюллетень статистики национального экономического и социального развития Китая за 2022 год показывает, что в 2022 году общий объем китайской экономики продолжает расти, он превысил 121 трлн юаней, или около 18 трлн долларов США, что на 3% больше чем в прошлом году, также больше, чем у крупнейших экономик мира. Общий сбор зерна достиг 686,55 млрд кг. Следует отметить, что этот показатель уже 8 лет превышает 650 млрд кг. Индекс потребительских цен вырос на 2% в годовом исчислении, что намного ниже примерно 8% инфляции в США и Европе. Объем внешней торговли впервые превысил отметку в 40 трлн юаней, достигнув 42 трлн юаней или около 6,3 трлн долларов США, сохранив статус ведущей страны мира в сфере торговли товарами на протяжении 6 лет. Международный платежный баланс продолжал улучшаться, а сальдо валютных резервов на конец года составило 3127,7 млрд долларов США, заняв первое место в мире.

Сильная стабильность. Во-первых, сильная стабильность отрасли. Благодаря, более чем 40-летней политике реформ и открытости, особенно после 18-го съезда Коммунистической партии Китая, Китай постепенно построил самую полную и самую большую в мире промышленную систему и имеет самую сложную и полную производственную цепочку в мире. Благодаря полной интеграции в глобальную цепочку поставок экономика Китая тесно связана с мировой экономикой, укрепился ее статус «глобальной фабрики». Во-вторых, сильная стабильность рынка. Сверхмасштабный внутренний рынок Китая характеризуется разнообразием и богатством спроса, значительным преимуществом масштаба и сильной способностью к быстрому восстановлению, лидерством в инновациях и устойчивостью к рискам. В-третьих, сильная стабильность безопасности. Производственная цепочка Китая характеризуется всеобъемлющими категориями, крупными масштабами, тесной интеграцией научных исследований и производства, сильным независимым инновационным потенциалом, также имеет очевидные преимущества с точки зрения промышленной стабильности и устойчивости к риску.

Большой потенциал. Как развивающаяся страна, Китай имеет преимущества позднего развития, чтобы получить большие возможности для повышения эффективности технологий, промышленности и управления за счет внедрения новых технологий и отраслей, осваивая их, чтобы создать новый большой потенциал для быстрого роста. Цифровая индустрия Китая добилась впечатляющих успехов за последние годы, и с внедрением новых технологий и расширением их применения в будущем у Китая появятся большие возможности для экономического роста. Кроме того, традиционный промышленный сектор Китая огромен, и цифровизация традиционной промышленности будет развиваться и дальше, а сочетание традиционной промышленности с искусственным интеллектом, Интернетом и другими технологическими приложениями значительно повысит производительность.

Усердие. Быстрый рост новых отраслей промышленности вдохнул новую жизнь в китайскую экономику. В 2022 году добавленная стоимость высокотехнологичного производства увеличилась на 7,4% по сравнению с предыдущим годом, что составляет 15,5% добавленной стоимости промышленных предприятий. На долю промышленности по производству оборудования пришлось 31,8% от общей добавленной стоимости в промышленности. Производство новых транспортных средств, солнечных батарей и промышленных роботов увеличилось на 90,5%, 46,8% и 21% соответственно по сравнению с прошлым годом. Расходы на общественные научные исследования и опытно-конструкторские работы достигли 3,1 трлн юаней, или около 460 млрд долларов США, увеличившись на 10,4% в годовом исчислении и поддерживая двузначный рост в течение 7 лет подряд. К концу 2022 года количество патентов на изобретения в Китае составило 4,212 миллиона, что на первом месте в мире. Укрепилось доминирующее положение предприятий в сфере инноваций, ускорились темпы внедрения инновационных достижений. Темпы индустриализации патентов на изобретения китайских предприятий достигли 48,1%, увеличившись на 1,3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом.

Хорошие перспективы. С начала 2023 года экономика Китая находится на подъеме, заключены крупные контракты по крупным проектам в различных уголках страны, постепенно набирает обороты рынок продуктов питания и туризма. Стоимость гонконгских акций, китайских концептуальных акций и акций класса А продолжает резко расти, значительно выросло доверие иностранных инвесторов к китайским активам. Банк «Morgan Stanley» повысил прогноз экономического роста Китая до 5,7%. Благодаря большой победе в предотвращении и борьбе с эпидемией экономическая и социальная жизнеспособность Китая возросла, и он продолжает оставаться «стабилизатором» восстановления мировой экономики и «двигателем» роста.

2. Китай продолжит продвигать на высоком уровне открытую политику

Генеральный секретарь Си Цзиньпин в докладе на XX съезде Коммунистической партии Китая заявил, что «Китай придерживается стратегии открытой политики и взаимной выгоды. Своими новыми разработками Китай постоянно предоставляет миру новые возможности и вносит свой вклад в построение открытой глобальной экономики, которая приносит больше пользы людям всех стран». В дальнейшем Китай будет активнее проводить стратегию открытой политики и способствовать формированию более масштабной, масштабной и углубленной модели открытой внешней политики.

Устойчиво продвигать институциональную открытую политику, открывая все более и более широкие горизонты

С постоянным улучшением качества и уровня модели открытой политики Китая, она постепенно расширилась от мобильности продуктов и факторов до институциональной открытости, такой как правила, положения, управление и стандарты. Отныне Китай будет играть ведущую роль в интеграции в высокие стандарты международных экономических и торговых правил, и будет полагаться на высокотехнологичное планирование и строительство на высоком уровне. Отныне Китай будет активнее адаптироваться к новым тенденциям в реструктуризации международных торгово-экономических правил, проводить институциональные инновации, формулировать, распространять и реализовывать ряд успешных экспериментов в области укрепления правил, открытости и инноваций, также создавать новые высоты открытости, с более высоким уровнем консистенции, более благоприятной окружающей средой и с более сильным распространением воздействием.

Он будет активно участвовать в формировании международных правил, будет способствовать формированию справедливой, разумной и прозрачной системы международных правил и более открытого, инклюзивного, всеобъемлющего, сбалансированного и взаимовыгодного пути развития экономической глобализации. В будущем это будет способствовать дальнейшему выходу иностранного капитала на рынок, поощрению иностранных инвестиций, сосредоточению внимания на создании более открытой, прозрачной и стандартизированной деловой среды для предприятий с иностранным капиталом и стремлению привлечь больше высококачественного иностранного капитала.

Продолжать проводить экономические и торговые мероприятия высокого уровня и неуклонно улучшать качество открытости

От Кантонской ярмарки до Ярмарки услуг, от Международной выставки импортных товаров до Выставки потребительских товаров, от торговли товарами до торговли услугами, от стратегии «иностранного входа» к стратегии «иностранного привлечения». Китай будет продолжать проводить международные торгово-экономические мероприятия высокого уровня, создавать международную платформу для глобального обмена и открытого сотрудничества, продвигать двусторонний поток ресурсов, таких как товары, услуги, технологии, и придавать больше жизненных сил мировой торговле и инвестициям и сотрудничеству.

Активно способствовать качественному совместному строительству инициативы «Один пояс, один путь» на благо всего мира

В августе 2022 года товарооборот Китая со странами, расположенными вдоль инициативы «Один пояс, один путь» составил около 12 триллионов долларов. Объем прямых нефинансовых инвестиций в страны маршрута превысил 140 миллиардов долларов США. В настоящее время квалифицированный состроитель инициативы «Один пояс, один путь» получил активную поддержку более трех четвертей стран мира и десятков международных организаций и продолжает «играть» симфонию «жесткой связи», «мягкой связи» и «теплой связи». В будущем Китай готов работать со странами, расположенными вдоль инициативы «Один пояс и один путь», для углубления политического взаимного доверия, изучения возможностей создания новых механизмов сотрудничества, содействия трансформации политического консенсуса в конкретные действия и концептуальной идентичности и в практические результаты.

Китай расширит торговые отношения со странами, расположенными вдоль маршрута, углубит либерализацию и упрощение процедур торговли и инвестиций, расширит трехстороннее или многостороннее рыночное сотрудничество и продолжит международное сотрудничество в области производственных мощностей. Это будет способствовать интеграции капитала за счет привлечения большего числа международных финансовых учреждений, а также совершенствования диверсифицированных инвестиционных и финансовых систем. Он активизирует межличностные и культурные обмены, укрепит обмены и сотрудничество в сфере информации, создаст новые точки роста в таких областях, как искусственный интеллект, большие данные, цифровые финансы, электронная коммерция и «зеленая» энергетика. Будут предприняты усилия для реализации ряда высококачественных, устойчивых и качественных проектов, которые принесут пользу населению и будут способствовать качественному развитию и всеобщему процветанию.

Китайские реформы и политика открытости не только придали новый импульс стабильности мировой экономики, но и способствовали включению китайских программ в повестку дня глобального управления. С начала реформ Китай не заимствовал никаких догм, не копировал ни одной существующей модели, пути или так называемого общеизвестного принципа, а сосредоточился на развитии производительных сил, повышении общей национальной мощи, улучшении материальных условий жизни людей. Придерживаясь постепенной реформы, он придерживался концепций реформы, развития и обмена и исследовал успешный путь достижения развивающимися странами национального возрождения. Китай не стремится к мировому экономическому доминированию, не продвигает свою модель развития. Он активно выступает за развивающиеся страны, особенно за развивающиеся экономики, отстаивает идею построения сообщества с общим будущим для человечества и предлагает инициативы глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Китай внес важный вклад в развитие глобальной открытости и сотрудничества, предоставил большое количество общественных благ и создал множество платформ для международного сотрудничества, предоставил китайскую мудрость для решения глобальных проблем, содействовал построению открытого, чистого и красивого мира на долгие годы, долгосрочный мир, всеобщую безопасность и всеобщее процветание.

3. Развитие Китая создает новые возможности для развития сотрудничества между Китаем и Арменией

В 2022 году успешно прошел XX съезд Коммунистической партии Китая, на котором был разработан новый план экономического развития Китая. В ходе «двух сессий», состоявшихся в марте этого года, председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что «в соответствии с требованиями построения социалистической рыночной экономической системы высокого уровня и обеспечения высокого уровня открытости внешнему миру мы должны углубить реформы в ключевых областях и продвигать современную инфраструктуру посредством совместного планирования» и построения рыночных систем с высокими стандартами, также повышать стабильность институциональной открытости». Отвечая на вопросы китайских и иностранных журналистов, Ли Цян, новый премьер Госсовета КНР, отметил, что «реформы и открытая политика являются решающими ключевыми шагами для будущей судьбы современного Китая. Чтобы продвигать модернизацию в китайском стиле и достигать исторических целей второго века, мы должны проводить реформы и идти по пути открытости». Мы должны поддерживать реформаторское направление социалистической рыночной экономики, поддерживать открытость внешнему миру на высоком уровне и постоянно укреплять темпы развития и энергичность в углублении реформ и открытости».

«Для дружбы нет расстояний, близость сохраняется даже на расстоянии в тысячу верст». Обмены между Китаем и Арменией имеют долгую историю. Армения расположена в центре Евразийского региона и исторически была важной остановкой на древнем Шелковом пути. В древних городах Гарни и Двин в Армении археологи обнаружили раннесредневековый китайский фарфор и другие предметы. Дракон и феникс являются важными символами китайской культуры и искусства, и в киликийских миниатюрах есть много элементов дракона, что указывает на то, что между двумя древними цивилизациями существовало много схожих идей и взаимосвязанных культур. По древнему Шелковому пути армянские купцы отправляли в Китай драгоценности, лекарства, красители и кожу, а обратно привозили шелк, глиняную посуду и т. д. Этот торговый путь также стал важным звеном торгового и культурного обмена между народами древнего Китая и Армении.

Китай был одной из первых стран, признавших независимость Армении. С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Арменией 31 год назад обе страны всегда придерживались концепций взаимного уважения, равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества, поддерживая здоровый прогресс и стабильное развитие двусторонних отношений. Две страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся их основных интересов, тесно сотрудничают на важных многосторонних площадках. Сотрудничество между двумя странами стремительно развивается в сферах экономики, торговли, образования и культуры. Армения является одной из первых стран, поддержавших и принявших участие в совместном строительстве инициативы «Один пояс, один путь».

С 2009 года Китай является вторым по величине торговым партнером Армении. Согласно статистике китайской стороны, в 2022 году объем торговли между Китаем и Арменией достиг максимума в 1,758 миллиарда долларов, увеличившись на 39,4% в годовом исчислении. В настоящее время успешно продвигаются такие проекты, как строительство «Транспортного коридора Север-Юг», преобразование подстанций, строительство фотоэлектрических электростанций и др., которые являются положительным вкладом в экономическое развитие страны. Среди армян, особенно молодежи, растет интерес к Китаю и китайской культуре, многие молодые люди выражают желание выучить китайский язык и познакомиться с китайской культурой. Помимо Института Конфуция в ЕГУ имени Валерия Брюсова, китайская сторона открыла еще 3 класса Конфуция и 10 центров изучения китайского языка. Число местных студентов, изучающих китайский язык, продолжает расти, превысив 3500 человек. Быстро продвигается адаптация учебных материалов по китайскому языку к местным стандартам и организация онлайн-курсов китайского языка.

По мере того, как экономическое развитие Китая продолжает улучшаться, реформы и открытая политика продолжают приносить плоды, а предотвращение и контроль вспышки эпидемии коронавируса привели к крупной победе. Как большой рынок с населением 1,4 миллиарда человек, с населением со средним уровнем дохода 400 миллионов и более, двери Китая будут открываться все больше и больше, а возможности для сотрудничества будут расширяться.

Китай и Армения — хорошие друзья и хорошие партнеры. Китай готов работать рука об руку с Арменией и двигаться вперед, делиться своим опытом развития во благо обеих стран и народов.

Мы приглашаем армянских друзей посетить Китай, увидеть своими глазами развитие и изменение китайского общества, тесно пообщаться с китайскими партнерами, активно участвовать в международных мероприятиях высокого уровня, проводимых в Китае, таких как Китайская международная выставка импорта, Кантонская ярмарка, выставка потребительских товаров и т.д. Мы предлагаем показать китайским друзьям прибыльные отрасли и качественную продукцию Армении, искать новые возможности для сотрудничества между двумя сторонами, активно участвовать в инициативе «Один пояс, один путь» и создавать новые точки роста для сотрудничества в аэрокосмической отрасли, в отраслях высоких технологий, цифровой экономики, в сельском хозяйстве, туризме в и других сферах.

В настоящее время китайско-армянские отношения находятся на новой, более высокой отправной точке и создают новые возможности для развития. Углубление китайско-армянских отношений и расширение двустороннего сотрудничества в различных областях вытекает из коренных интересов обоих народов и имеет тенденцию к развитию. Мы уверены, что совместными усилиями обеих сторон отношения между Китаем и Арменией, несомненно, будут иметь более светлое будущее с уверенным и зрелым акцентом.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Армении Фан Юн