Член сборной Армении по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы и призер чемпионатов мира Ованнес Бачков свой следующий бой на профессиональном ринге проведет 14 апреля.

Как сообщает «Арменпресс», Бачков готовится к бою в США, но бой пройдет в Англии.

Последний бой на профессиональном ринге Бачков провел в декабре 2022 года, в котором одержал победу над мексиканцем Маркосом Гонсалесом Барасу после двух раундов.

Ованнес Бачков — трехкратный бронзовый призер чемпионата мира по боксу (2017, 2019, 2021 гг.), трехкратный чемпион Европы (2017, 2019, 2022 гг.), бронзовый призер XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Бачков свой первый бой на профессиональном ринге провел в 2020 году.