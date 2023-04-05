Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении проводит работы по организации конкурса инновационных проектов и научно-технических разработок «100 идей для Армении».
«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве ОНКС Армении.
Цель конкурса — развитие инновационного мышления молодежи, вовлечение молодежи в процессы решения задач социально-экономического развития Республики Армения, содействие научно-техническим разработкам и гражданской инициативы в реализации инновационных проектов.
В 2023 году конкурс будет проведен в следующих номинациях:
- Физико-математические науки
- Архитектурные науки
- Сельскохозяйственные науки (включая биологические науки)
- Информационные технологии (включая военные науки)
- Педагогические науки
В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте 16-35 лет, также авторские коллективы из Армении и диаспоры.
Заявки принимаются с 5 апреля по 2 мая 2023 года включительно.
Заявки следует направлять на адрес электронной почты [email protected] , согласно прилагаемому формату, указав в разделе «Тема» номинацию идеи, представляемой на конкурс. В случае возникновения вопросов можете позвонить на номер телефона (+374 10) 599-642.
Из представленных на конкурс идей конкурсная комиссия выберет 5 лучших, каждая из которых получит денежный приз в размере 500 000 драмов РА.
Конкурсная комиссия отдаст предпочтение тем идеям, которые обеспечат:
- Инновационно-прикладное значение
- Преемственность представленной идеи
- Компонент общественного участия
- Междисциплинарные решения