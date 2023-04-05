Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении проводит работы по организации конкурса инновационных проектов и научно-технических разработок «100 идей для Армении».

«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве ОНКС Армении.

Цель конкурса — развитие инновационного мышления молодежи, вовлечение молодежи в процессы решения задач социально-экономического развития Республики Армения, содействие научно-техническим разработкам и гражданской инициативы в реализации инновационных проектов.

В 2023 году конкурс будет проведен в следующих номинациях:

Физико-математические науки Архитектурные науки Сельскохозяйственные науки (включая биологические науки) Информационные технологии (включая военные науки) Педагогические науки

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте 16-35 лет, также авторские коллективы из Армении и диаспоры.

Заявки принимаются с 5 апреля по 2 мая 2023 года включительно.

Заявки следует направлять на адрес электронной почты [email protected] , согласно прилагаемому формату, указав в разделе «Тема» номинацию идеи, представляемой на конкурс. В случае возникновения вопросов можете позвонить на номер телефона (+374 10) 599-642.

Из представленных на конкурс идей конкурсная комиссия выберет 5 лучших, каждая из которых получит денежный приз в размере 500 000 драмов РА.

Конкурсная комиссия отдаст предпочтение тем идеям, которые обеспечат: