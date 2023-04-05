Министр экономики Армении Ваан Керобян принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

Ваан Керобян высоко оценил дружественные отношения армянского и итальянского народов, общие интересы, а также наличие большого потенциала экономического сотрудничества между двумя странами.

Министр представил гостям мероприятие по модернизации экономики и инвестиционный проект Группы «Гагарин», в рамках которого возможно наладить эффективное сотрудничество.