Государственный министр Республики Арцах Гурген Нерсисян опроверг слухи о том, что российские миротворцы эвакуируют население Арцаха или же перемещают большое количество граждан из Арцаха в Армению. Нерсисян также сообщил, что отныне выезд из Арцаха в Армению будет возможен лишь в случае крайней необходимости.

Как сообщает «Арменпресс», Гурген Нерсисян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Отныне выезжать из Арцаха в Армению можно будет лишь в случае крайней необходимости и только по обращению в центр обеспечения взаимодействия с российскими миротворческими силами и с разрешения центра.

После того, как Азербайджан перекрыл дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, арцахцы уже в течение долгого времени лишены возможности ездить из Арцаха в Армению по разным нуждам.

Принимая во внимание постоянно возникающие в жизни людей проблемы (смерть родственника в РА, похороны, тяжелая болезнь члена семьи в РА, хирургическое вмешательство и др.) и рост напряженности, в последние дни российские миротворцы с определенной периодичностью начали вывозить из Арцаха в Армению граждан, столкнувшихся с подобными проблемами

В целях удержания вышеназванного процесса под контролем и защиты наших граждан от возможных азербайджанских провокаций на перекрытом участке дороги, выезд Армении из Арцаха возможен будет лишь в случае крайней необходимости. Естественно, посредством российских миротворцев при предварительном обращении в центр обеспечения взаимодействия с российским миротворческим контингентом и с разрешения центра. Что касается лиц с проблемами со здоровьем и нуждающихся в медицинской помощи, то их перевод в Армению будет организован посредством представительства Международного комитета Красного Креста Арцаха по поручению Министерства здравоохранения Арцаха.

В то же время сообщаем вам, что слухи об эвакуации арцахцев российскими миротворцами или о переводе большого количества арцахцев в Армению не соответствуют действительности, это очередное проявление азербайджанских информационных атак», — написал Гурген Нерсисян.