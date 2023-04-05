Армения может позиционировать себя как региональный центр цифровизации и крупный центр финансовых технологий.

Как сообщает «Арменпресс», об этом 5 апреля на первом Форуме Doing Digital под названием «Открывая цифровое будущее» заявил международный эксперт по цифровой трансформации и финтеху Крис Скиннер.

По его словам, крайне важно понимать, как оцифровывается и трансформируется мир, и очень важно донести это понимание трансформации и цифровизации до Армении.

«На то есть две причины. Во-первых, если страны этого региона не будут заниматься цифровизацией и трансформацией, они потеряют конкурентные преимущества в экономике и отстанут от других стран региона. Во-вторых, среди стран региона Армения может позиционировать себя как региональный центр цифровизации и главный хаб финтеха», — заметил он.

Скиннер считает, что крайне важно, чтобы банки и руководство страны взяли на себя инициативу в осуществлении трансформации.

«Если руководство финансового учреждения этого не поймет, то этого не произойдет. Инициировать цифровую трансформацию должно не только руководство банка, но и руководство страны: премьер-министр, вице-премьер, председатель ЦБ. Для того чтобы Армения стала региональным центром цифровой трансформации, необходимо, чтобы это понимало и руководство государства и взяло на себя инициативу. Тот факт, что на этом форуме представлены вице-премьер-министр и председатель Центрального банка, показывает, что у руководства страны есть такое понимание, и принято обязательство, чтобы эта цифровая трансформация состоялась», — сказал он.

5 апреля в Ереване стартовал первый Форум Doing Digital под названием «Открывая цифровое будущее», учредителем и организатором которого является компания SPRING PR, соорганизатором — Америабанк. Цель форума — изучить текущие тенденции и лучшие практики процесса оцифровки в Армении и на глобальном уровне, обсудить неудачи и проблемы и наметить решения.