Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с препятствованием Азербайджана возвращению граждан Арцаха. «Арменпресс» представляет заявление МИД Арцаха.

«4 апреля произошло очередное грубое нарушение прав граждан Арцаха, что свидетельствует об истинных целях Азербайджана, более 110 дней удерживающего Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) в условиях полной блокады. Азербайджанская сторона не пропустила через Лачинский коридор автомобили российских миротворческих сил, которые перевозили граждан Арцаха, оставшихся в Армении из-за блокады и лишенных возможности воссоединиться со своими семьями. На заблокированном отрезке Лачинского коридора азербайджанская сторона остановила автомобили и в течение 5 часов подвергала находящихся в них людей, преимущественно женщин, детей и пожилых людей, психологическому террору и запугиванию. В последующем Азербайджан предпринял попытку обратить страдания людей в шоу лицемерного псевдогуманизма.

Данный вопиющий инцидент наглядно демонстрирует, что азербайджанские власти приступили к следующему уровню практической реализации своего преступного плана по осуществлению этнической чистки Арцаха и изгнанию его народа со своей исторической родины. Эти намерения были публично анонсированы президентом Азербайджана 10 января 2023 года в интервью азербайджанским СМИ. В последующем азербайджанское политическое руководство неоднократно повторяло угрозу о том, что жители Арцаха должны либо подчиниться армянофобским властям Азербайджана, либо покинуть свою родину.

В условиях полной безнаказанности преступные деяния, совершаемые Азербайджаном против народа Арцаха, приобретают все более угрожающий характер и масштабы. Бездействие международного сообщества перед лицом столь серьезных нарушений прав человека равносильно молчаливому одобрению, если не соучастию в антигуманных действиях официального Баку. Безотлагательные и решительные меры со стороны Совета Безопасности ООН, обладающего соответствующим мандатом и инструментарием, являются абсолютной необходимостью для немедленного прекращения незаконной блокады и пресечения продолжающихся на глазах международного сообщества преступлений Азербайджана против народа Арцаха».