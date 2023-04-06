На сцене театра имени К.Станиславского наконец состоялась долгожданная премьера спектакля «Два плюс два» или «Букет из голубых гималайских маков» в постановке Иры Арутюнян, созданной по пьесе Беаты Гульчинской. Появления спектакля ждали многие, не только потому что театр имел эксклюзивную возможность постановки пьесы, которая нигде ранее не была показана, но и в свете участия в одной из главных ролей любимцев публики Мкртича Арзуманяна и Анны Баландиной.

О чем эта история?

О знакомом многим стремлении построить собственное счастье и страхе сделать шаг, прикрываемом «желанием» ничего не менять. Это история о том, как молодость может подтолкнуть старость к безрассудству, доводящему до порога ЗАГС-а.

Феликс (Мкртич Арзуманян) и Сара (Анна Баландина) знакомы еще с молодости. Невзирая на наличие договоренности об «отношениях без обязательств», эти отношения длятся уже долгие годы, но все «карты путаются», когда герои узнают о том, что их дети сын Сары — Марек (Иван Степанов), и дочь Феликса — Эва (Айарпи Зурначян), решили пожениться. Более того, дети планируют жить у Сары, а Феликс остается один. Тут мир главных героев переворачивается: Сара понимает, что может что-то изменить, в то время как Феликс всеми силами пытается избежать этого.

«Эта история о любви, судьбоносных встречах и о том, как человек постоянно оказывается в ситуациях, которых он избегает, но в конце концов ему приходится отвечать на вопросы, которые от него ждут. Герои спектакля — люди, попавшие в невероятные ситуации, которые пытаются найти из них правильный выход», — рассказал перед премьерой NEWs.am STYLE Мкртич Арзуманян.

Он признался, что в его творческой карьере был еще один герой по имени Феликс. «Это второй раз, когда я играю персонажа по имени Феликс, но Феликс в пьесе отличается от персонажа в фильме. Нынешний Феликс — архитектор, немного тщеславный, эгоистичный, но интересный персонаж. Работа получилась интересной», — отметил актер.

Вызовами новых персонажей Мкртича Арзуманяна уже давно не испугаешь, актеру всегда удается удивить своим подходом к каждому из персонажей, и роль Феликса исключением не стала, ни у кого в зале не возникало и тени сомнения в том, что, да, он отец той самой Эвы, архитектор-неудачник и безнадежный романтик, который дружит с тараканами и кормит их крошками, потому что «лучше тараканы будут на кухне, иначе они окажутся в голове».

Игра всего состава была блестящей. Неповторимая Анна Баландина в своем монологе после девичника будущей невестки не оставила равнодушными зрителей и посреди комедийной постановки сумела вытянуть слезу, особенно у женщин… особенно у тех, кто постарше, потому что все они понимают, что приходит возраст, «когда женщине просто необходимо любить»…

Идеальная игра актеров, идеальная постановка в сопровождении идеально подобранной музыки композитора Марины Брутян. Режиссер Ира Арутюнян очень тонко прочувствовала суть пьесы, сумев довести до зрителя все тонкости и все даже маленькие детали, создавая неповторимую атмосферность спектакля.

Кто же виновник торжества?

Режиссер Ира Арутюнян в своих интервью до премьеры обещала небольшой сюрприз — присутствие автора пьесы Беаты Гульчинской. Возможность познакомиться и побеседовать с самим автором пьесы, вызвала дополнительный интерес. Каково же было наше удивление, когда на сцену вышла публикующаяся под псевдонимом Беаты Гульчинской наша коллега и писатель Марина Брутян. К слову, Марина является также автором музыки к пьесе.

Марина Брутян — автор двух книг, готовит к публикации третью книгу. Все они опубликованы под ее настоящим именем, поэтому нас не могло не заинтересовать, в чем причина внезапного использования псевдонима.

«Когда я направляла пьесу Ире Арутюнян, с которой дружу уже долгие годы, мне не хотелось говорить ей, кто автор, чтобы не ставить в неловкое положение, если вдруг пьеса ей не понравится. С другой стороны, мне хотелось услышать честное мнение о том, что я написала», — признается Марина. Марина признается, что сама пьеса была написана очень быстро. «Я написала пьесу дня за четыре. Это было не просто вдохновение, не просто муза, это было какое-то нашествие многочисленных, куда-то спешащих «муз»», — признается она.

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Это не первый опыт сотрудничества Марины с театром им. К.Станиславского, однако ее предыдущий опыт основывался исключительно в качестве композитора. Сейчас же Марина проявила себя в новом качестве. Будет ли продолжено сотрудничество, поинтересовались мы. «Пока согласованных планов нет. Планы реализуем по мере их возникновения, но это был бесценный опыт, и мне хотелось бы его повторить», — заявляет Марина.