Фронтмен System of a Down Серж Танкян объединился с монгольской группой The Hu для эпической версии песни «Black Thunder».

Песня является одной из самых ярких композиций альбома The Hu «Rumble of Thunder», выпущенном в 2022 году. Новая версия включает в себя вокал Танкяна и совершенно новый видеоклип, который добавляет треку еще большей эпичности.

Согласно Loudersound, Серж Танкян открыл для себя музыку The Hu благодаря видео на YouTube, которое ему прислал друг. Его сразу же впечатлило слияние монгольского фолка и металла. Танкян ранее работал с регионом, когда сделал саундтрек к фильму «Неистовый».

Это сотрудничество помогло ему узнать больше об истории своей страны и ее отношениях с монголами.

Кроме Сержа Танкяна, в песне участвует вокалист группы Bad Wolves Даниэль Ласкевич. Для Ласкевича работа над этим трэком была очень веселой и сильно отличалась от того, что он обычно делает. По его собственному утверждению, музыка The Hu — это не просто музыка, это движение и культура.