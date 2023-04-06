Ряд импортируемых в Армению товаров, которые служат сырьем для производства, будут освобождены от налога на добавленную стоимость на границе. Проект О внесении дополнений и изменений в Закон «Об утверждении перечня ввозимых организациями и индивидуальными предпринимателями не подлежащих обложению акцизным налогом товаров, ввоз которых освобожден от налога на добавленную стоимость» на заседании комиссии НС представил замминистра экономики Рафаел Геворгян.

В закон предлагается включить некоторые виды товаров — кукуруза, соя и др.

«Упомянутая импортная продукция в основном используется в процессе приготовления кормов для птицы. Освобождение от налога на добавленную стоимость в этой производственной цепочке даст нашим предпринимателям более позитивную конкурентную ситуацию, создаст для них возможность устанавливать более конкурентоспособную цену», — сказал замминистра.

Армения имеет низкий уровень самообеспеченности мясом птицы. По словам замминистра Геворгяна, изменение направлено на то, чтобы позволить местным производителям иметь более конкурентоспособную стоимость, что приведет к более высокому уровню самодостаточности.

Это сырье освобождается от НДС на границе, он взимается уже на этапе реализации.

Комиссия одобрила проект, он будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании НС.