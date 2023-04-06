Армения должна быть одним из мировых центров, генерирующих компетенции, технологии и инновации, полагает президент Strategy Foundation, основатель проекта Smart Valley Armenia Мецо Игитян, поясняя, что целью развития страны будет формирование Smart Nation, составной частью которого является кластерная модель, а инструментом государственного управления – Delivery Unit.

При этом включение армянского инновационного концепта в глобальные цепи создания добавленной стоимости позволит существенно поднять уровень национальной технологической базы, повысить скорость и качество экономического роста за счет повышения международной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера.

Вместе с губернатором Армавирской области Эдвардом Ованнисяном недавно был подписан меморандум о стратегическом партнерстве для реализации проекта армянской инновационной долины. Что, собственно, и стало официальным началом запуска Smart Valley Armenia — инновационной долины мирового уровня, которая, по словам М.Игитяна, объединит инвесторов, проекты и экспертов в единой экосистеме профессионального сообщества для создания и развития передовых технологий. А также обеспечит комфортные условия для работы и проживания по самым высоким мировым стандартам.

«Живя за границей, всегда стремился осуществить не имеющий аналогов в Армении проект. Изучив мировой опыт и собрав все самые смелые мысли, мы пришли к идее создания инновационной долины. Выбрали место с привлекательными видами между Ереваном и Первопрестольным Эчмиадзином, разработали уникальный дизайн, просчитали каждый метр проекта для строительства комплекса принципиально нового уровня для тех, кто по-настоящему ценит качество, сдержанную роскошь, экологию и единение с природой», — рассказал предысторию создания своего «детища» руководитель Smart Valley Armenia, выразив также уверенность, что реализация этого проекта положит начало новой культуре строительства жилых комплексов, соответствующих международным стандартам, и заодно создаст новые требования у потребителей.

Исходя из этого компания Investico совместно с Synergy Comfort Hotels, представляющую гостиничную сеть Marriott International, при поддержке правительства РА объявили о начале проекта, который по своей концепции станет первым в Армении. Речь идет о строительстве клубного жилого комплекса VILLAGIO, который, по оценкам инициаторов проекта, станет «сердцем армянской инновационной долины Smart Valley Armenia».

Взаимодействие власти, бизнеса и общества

Ранее экспертная команда Strategy Foundation представила свой проект по созданию в Армении инновационного кластера Creative City, который станет важнейшим инструментом развития высоких технологий и инноваций в стране. Как отметили авторы проекта, Creative City — это технологический кластер, расположенный на площади примерно 200 тыс. кв. м, и призванный создать благоприятную экосистему для инноваций, обеспечив тесное взаимодействие власти, бизнеса и общества.

Разработчики концепта считают, что Creative City должен стать «якорным» институтом развития технологий и венчурного рынка в регионе, магнитом для ресурсов крупнейших компаний, инвесторов и лидеров бизнеса в сфере информационных и коммуникационных технологий. По их оценкам, он станет тем ядром, вокруг которого будет формироваться современная армянская «кремниевая долина», поскольку Creative City будет притягивать в страну креативный класс — не только с пространства ЕАЭС, но и из дальнего зарубежья.

«Миссией Creative City станет формирование глобального процветающего технологического будущего через образование, развитие человеческого капитала и укрепление международного сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах. А также создание всех необходимых условий и предпосылок для успешной исследовательской деятельности и содействия интеграции Армении в мировое инновационное сообщество. При этом кластер, как и национальная идея Smart Nation, не должны остаться только лозунгом и вывеской на сайте правительства. Они должны наполниться конкретным содержанием, увязанным с планами государства по социально-экономическому развитию страны. Поэтому правительству нужно предложить не набор красивых слайдов, а продуманную программу и пошаговый путь для ее реализации, частью которого и является данный концепт», — уверен М.Игитян.

По его словам, Creative City позволит решить целый ряд задач, среди которых формирование совместных рабочих групп, образовательных программ двойного диплома, международных исследовательских центров по отдельным перспективным направлениям, обеспечение участия лидеров науки и бизнеса в инновационной и образовательной деятельности.

Другой уровень и другое качество жизни

На первом этапе будет реализовано строительство клубного жилого квартала VILLAGIO, который является первым из четырех запланированных к размещению в инновационной долине, получившей теперь название Smart Valley Armenia.

«Нас и компанию Marriott очень заинтересовал проект VILLAGIO, и мы решили внести свою лепту в нем. Проект интересен особенно тем, что включает в себя не только гостиничный комплекс, но и другие виды коммерческой недвижимости, такие, как таунхаусы, апартаменты, виллы, которые подходят для длительного проживания. Это привлечет тех, кто ценит комфортабельность. Приобретя недвижимость премиум класса, они получат также сервис от международного бренда», — пояснила Карина Галустянц, генеральный директор компании Synergy Comfort Hotels, представляющей бренды международной компании по управлению гостиничными сетями Marriott International.

Для комфортной работы и проживания в комплексе будут построены школа, детский сад, центр детского творчества, медицинская клиника, магазины, рестораны, спортивные сооружения, фитнес-центр, СПА, четыре жилых корпуса и гостиница.

Общий срок реализации проекта инновационной долины Smart Valley Armenia, включающего офисные комплексы, кластеры, лаборатории, Дом искусств, Национальный институт науки и технологий, намечен до 2028 года. А строительство клубного квартала VILLAGIO планируется завершить в 2025 году.

Для этих целей уже приобретены земельные участки в общине Паракар в Армавире. Здесь главное, по словам основателя проекта, чтобы городское пространство было обустроено максимально эргономично и гармонично. Поэтому был выбран принцип застройки, по которому возводятся малоэтажные сооружения с разумной плотностью размещения. Все необходимые здания (жилье, инфраструктура, офисные и образовательные пространства, медицинские центры, объекты отдыха и развлечений) должны находиться в шаговой доступности.

«Именно для того, чтобы обеспечить другой уровень и другое качество жизни. Еще точнее — другой образ жизни», — охарактеризовал проект М.Игитян.

Сам он имеет большой опыт руководства успешными проектами в сферах девелопмента, инновационного менеджмента и IT-технологий, являясь предпринимателем и общественным деятелем из Москвы, резидентом «Ассоциации Армянских Предпринимателей», а также основателем и президентом «Фонда развития армянской культуры» и президентом Международного фестиваля «Карот».

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Создание подобного проекта, по мнению М.Игитяна, имеет в Армении исторические предпосылки, учитывая тот факт, что развитие фундаментальных наук, наукоемкой экономики, ставка на человеческий капитал и компетенции являются исторически гармоничным для нашей страны явлением. А реалии XXI века, уверен он, диктуют необходимость восстановления этой традиции.