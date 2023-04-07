Сборная Армении заняла первое место в командном зачете прошедшего в Албании юношеского первенства мира по тяжелой атлетике. Четверо из восьми армянских штангистов, принявших участие в чемпионате, поднялись на пьедестал почета по итогам двоеборья. Еще две медали в копилку нашей команды внесли армянки.

Старший тренер юношеской сборной Армении Ерванд Киракосян в интервью «РА» отметил, что такого успеха на юношеском первенстве планетарного охвата армянские штангисты прежде никогда не добивались.

— Насколько ожидаемо было столь успешное выступление?

— Наши ребята действительно показали весьма хорошие результаты. Я не стану выделять кого-либо, поскольку все боролись до конца и выступили в пределах своих возможностей. Безусловно, очень порадовал Сережа Барсегян, ставший чемпионом мира в весовой категории до 67 кг. Эчмиадзинский атлет недавно перешел в более высокую весовую категорию и, учитывая это обстоятельство, показанный им результат можно считать удовлетворительным. Он быстро прогрессирует. В прошлом году парень стал чемпионом Европы среди подростков, а теперь вот победил на юношеском чемпионате мира.

Серебряным призером стал Гагик Мкртчян, выступивший в весовой категории свыше 102 кг. Он также недавно присоединился к юношеской сборной и тоже отличился хорошими результатами: в рывке — 139, в толчке — 174 кг.

— Могли ли остальные наши призеры претендовать на более высокие места?

— Шансы были у всех, в том числе у ребят, которые в этот раз вообще остались без медалей. Все они довольно интересные и перспективные спортсмены. Тот же Жора Григорян (61 кг), занявший по сумме двоеборья 7 место, в прошлом году стал серебряным призером юношеского чемпионата Европы. Финишировавший на четвертом месте Оганес Гахрамян (81 кг) мог одним удачным подходом обеспечить себе место среди призеров. Такую возможность имел также Рустам Сахрадян (102 кг), оказавшийся в итоге на 6 месте. А Нарек Мкртчян (73 кг) и вовсе завоевал малую бронзовую медаль в толчке, однако в двоеборье занял только 5 место. Он тоже в решающий момент дрогнул. Словом, все перечисленные ребята по разным причинам упустили свои возможности. Ничего не поделаешь — на этот раз не получилось.

— И все же, у нас четверо бронзовых призеров — по два в соревнованиях юношей и девушек. Что Вы можете сказать об их выступлениях?

— Бронзовыми призерами стали Анна Амроян (76 кг), Эмма Погосян (81 кг), Валерик Мовсисян (89 кг) и Ашот Маргарян (96 кг). Мовсисян в прошлом году стал чемпионом Европы среди подростков. В этом сезоне перешел на две весовые категории выше и вновь показал высокие результаты. Столь же хорошо проявил себя Маргарян, который в сезоне 2022 года завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы среди подростков. О результатах девушек не могу сказать ничего определенного. Их выступления лучше проанализирует старший тренер сборной девушек.

Хочу отметить, что сборная Армении впервые стала первой в командном зачете юношеского первенства мира. Во всяком случае, не припоминаю, чтобы прежде мы добивались такого успеха. Это, безусловно, воодушевляет и придает нам дополнительный стимул для того, чтобы продолжать работать в том же духе.

— А еще свидетельствует о том, что подрастает надежный резерв?

— Конечно. Все эти ребята в обозримом будущем могут достичь серьезных успехов в большом спорте. Пятеро из них родились в 2006 году, остальные на год младше и в следующем сезоне вновь примут участие в юношеских соревнованиях. Старшие ребята и, возможно, некоторые спортсмены 2007 года рождения, в следующем году перейдут в молодежную сборную. Все зависит от прилагаемых ими усилий и результатов.

— А что еще их ожидает в этом сезоне?

— Скоро начнем подготовку к юношескому чемпионату Европы, который состоится 1-10 июня в Молдове. Планируем провести три учебно-тренировочных сбора. Думаю, к участию в континентальном первенстве будут привлечены те же 8 штангистов, которые выступили в Албании. Но, конечно, у нас есть и другие кандидаты. Вообще, есть намерение выступить в Кишиневе в полном составе — с 10 атлетами.